أخبار النصر اليوم | طائرة خاصة لنقل بيتروس وتاليسكا، و"الفريق يحتاج أسدًا"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

طائرة خاصة لنقل ثنائي النصر إلى بلغاريا

كشف الميدان الرياضي، القسم الرياضي في صحيفة اليوم السعودية، النقاب عن اتخاذ إدارة النصر لقرار بشأن انضمام ثنائي الفريق، بيتروس وأندرسون تاليسكا، إلى معسكر الفريق الخارجي الإعدادي للموسم الجديد، والذي سيُقام في بلغاريا.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي لن يعود إلى السعودية مثل جميع اللاعبين، بل سيتجهان مباشرة إلى بلغاريا على متن طائرة خاصة تكفل الأمير خالد بن فهد بتكاليفها كاملة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

مينيزيس يحسم مصير الشنقيطي مع النصر

طلب مانو مينيزيس المدير الفني للنصر من إدارة النادي إعارة المدافعين، عبد الله الشنقيطي وخالد الشويع، للأندية المهتمة بهما خلال الموسم القادم، وذلك لعدم الحاجة لهما.

وشدد المدرب البرازيلي على إعارة الشنقيطي خاصة لنادٍ يلعب في دوري المحترفين السعودي ليُتابعه على أرض الملعب، خاصة في ظل صعوبة لعبه مع الفريق الموسم القادم بسبب وفرة المدافعين.

نجمه السابق: النصر ليس بحاجة لمدافع محلي، بل أسد أجنبي

قال هاشم سرور نجم النصر السابق أن الفريق ليس بحاجة لمدافعين محليين جدد لتواجد عبد الله مادو وعبد الإله العمري وعلي لاجامي.

بوجود العمري وعبدالله مادو

والأجامي النصر لايحتاج لقلب دفاعي محلي ولكن حاجة النصر لمدافع اجنبي برتبةبرتبة اسد pic.twitter.com/pUiMiaQI11 — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 28, 2021

وأوضح سرور أن النصر بحاجة لقلب دفاع يدعم به صفوفه الموسم القادم لكن بشرط أن يكون أجنبي برتبة أسد.

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