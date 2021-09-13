أخبار النصر اليوم | الكشف عن موقف تاليسكا، 3 بدائل للعمري

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 13 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 سبتمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

حسين عبد الغني يكشف عن موقف تاليسكا أمام تراكتور

أكد حسين عبد الغني الرئيس التنفيذي لفريق كرة القدم في النصر جاهزية البرازيلي أندرسون تاليسكا لمباراة الفريق أمام تراكتور في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم غدٍ الثلاثاء.

اللاعب ظهر مؤخرًا في أحد المستشفيات السعودية لكن عبد الغني أكد أنه جاهز تمامًا للمباراة المنتظرة.

النصر يرتدي الأصفر، والاتحاد القاري يُغير موعد مواجهة تراكتور

كشفت مصادر صحفية سعودية عن استجابة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلب النصر تغيير موعد مباراته أمامتراكتور الإيراني لتُقام عند الساعة السابعة مساء غدٍ الثلاثاء في قطر.

وبات مقررًا كذلك أن يرتدي النصر قميصه الأساسي ذو اللون الأصفر في المباراة.

الاتحاد يستعيد نجمه قبل مواجهة النصر

أصبح في حُكم المؤكد أن يستعيد الاتحاد نجمه وحارس مرماه مارسيلو جروهي قبل مواجهة النصر في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

اللاعب البرازيلي غاب عن مباراة أبها الماضية بسبب الإصابة لكنه انضم للتدريبات الجماعية مؤخرًا ومن المتوقع أن يحمي عرين العميد أمام النصر.

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