أخبار النصر اليوم | الفوز في الودية الثانية وأبرز تصريحات آل سويلم ضد الهلال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 16 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 16 يوليو 2020 ...

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تهديد علني وسخرية في كل المواقف .. أبرز تصريحات سعود آل سويلم ضد الهلال

منذ تولي سعود آل سويلم رئاسة النصر، في عام 2018، نجح في تكوين فريق عالمي لكرة القدم، قاده للتتويج بلقب أغلى نسخة في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.( طالع التفاصيل )

رسميًا .. قطر تستضيف باقي مباريات دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الدولة التي ستستضيف باقي مباريات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع لمنطقة غرب القارة.

وأكد الاتحاد الآسيوي رسميًا أن قطر تستقبل ما تبقى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية.

ومن المنتظر أن تخوض أندية غرب آسيا مباريات ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي، بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة من الفترة 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.( طالع التفاصيل )

بلهندة يصدم النصر والهلال

وجه المغربي يونس بلهندة لاعب جلطة سراي التركي صدمة لناديي الهلال والنصر الراغبين في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن اللاعب المغربي يرغب في البقاء داخل صفوف النادي التركي لمدة موسم جديد.

النصر يحقق الفوز في وديته الثانية

حقق النصر الفوز على الشعلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن استعدادات عودة الدوري السعودي.

وكان النصر قد حقق الفوز في المباراة الأولى على حساب الأنوار بعشرة أهداف.

فيتوريا يكشف سبب الاعتماد على منصور الشمري

برر البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، خطوة استدعاء المدافع الشاب منصور الشمري للتدريبات، بداعي النقص الحاصل في المدافعين بوجود الثنائي عمر هوساوي، وعبدالله مادو، في عيادة النادي حيث يخضعان لبرنامج تأهيلي، بجانب استبعاد البرازيلي مايكون بيريرا، وأيضًا للاستفادة من إمكاناته في الطرف الأيسر وقلب الدفاع، هذا فضلاً عن أنه موجود في القائمة الآسيوية.

جوليانو يتفوق على حمد الله

ثأر فريق البرازيلي جوليانو دي باولا من نظيره فريق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وكسب شوطي مناورة التحدي 4 /1 التي استمرت لـ40 دقيقة بواقع 20 دقيقة لكل شوط، خلال تدريب أمس.

وكان عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم، قد أشعل التحدي بين الفريقين بإعلانه جوالات آيفون للفريق الفائز وكانت من نصيب جوليانو وزملائه.

مايكون يودع زملائه

ودع مايكون زملاءه برسالة نصية عبر قروب تطبيق الواتساب، قال فيها "أود أن أشكر الإدارة وزملائي على ما قاموا به من أجلي، وفزنا وجمعنا كثير من الذكريات الرائعة، وحان الوقت الآن للعودة".

صدمة جديدة .. 4 قضايا ضد الأندية السعودية في الفيفا

كشف خبير لوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن 4 شكاوى ضد الأندية السعودية في الفيفا بسبب قرار تخفيض الرواتب الشهرية. ( طالع التفاصيل )