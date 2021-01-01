أخبار النصر اليوم | مكافأة خاصة لحمد الله و"العالمي بدأ في العودة"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 17 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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حمد الله عن دخوله نادي المائة: على النصر تجهيز قميص الـ200 هدف

عبر المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصوله إلى الهدف رقم 100 رفقة العالمي. ( طالع التفاصيل )

مكافأة خاصة لحمد الله

أعلن عبد العزيز أحمد بغلف؛ العضو الذهبي لنادي النصر، منه مكافأة خاصة للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، بمناسبة وصوله للهدف رقم 100 بقميص العالمي.

وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لنجمنا الجلاد حمدالله تحقيق المئوية، مائة ألف ريال هدية من محبك، سوف يتم تسليمها لك شخصياً حتى لا يحدث ماحدث في مكافاة تحقيقك لهداف العالم واضطر لدفعها مرتين".

ألف مبروك لنجمنا الجلاد حمدلله تحقيق المئوية 🌹

مائة ألف ريال هدية من محبك.

سوف يتم تسليمها لك شخصياً حتى لا يحدث ماحدث في مكافاة تحقيقك لهداف العالم واضطر لدفعها مرتين.

🌹💛💙🌹 @Hamedallah_9 pic.twitter.com/xr1SCA0d2L — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) March 17, 2021

الصليهم: النصر بدأ في العودة

وعد عبد المجيد الصليهم؛ لاعب النصر، الجماهير بتقديم مستويات متميزة فيما تبقى من الموسم وتحقيق لقب كأس الملك.

وقال الصليهم، في تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية، عقب التأهل لنصف نهائي كأس الملك: "بدأن الموسم بطريقة صعبة، نظرًا لكثرة الإصابات سواء عضلية أو بفيروس كورونا، لكننا بدأنا نتجاوز هذه البداية السيئة، ونعد الجمهور بتحقيق لقب الكأس وتحسين مركزنا بالدوري".

عدوى إسبانية بالمملكة .. أوجه التشابه بين الدوريين الإسباني والسعودي

موسم استثنائي بتاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يشهد منافسة شرسة بين الثلاثي الهلال والشباب والاتحاد على صدارة الترتيب، وهو ما يحدث بالتوازي في الدوري الإسباني الذي يشهد هو الآخر صراع على الصدارة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، فما هي أوجه التشابه بين التنافس بالدوريين؟ ( طالع التفاصيل )

حكاية سعودية | أغرب مكافأة من الممكن أن يحصل عليها لاعب كرة قدم!

عادةً معروف في عالم كرة القدم الهدايا التي تقدم للاعبين بشكل خاص، بخلاف مكافآت الأندية وما شابه، إما أن تكون سيارة أو فيلا أو شقة سكنية، وأحيانًا تخرج الهدايا عن المألوف وكما حدث مع الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، الذي تم إهدائه شبلًا، لكن هيبقى الأمر في حدود المعقول، لكن ما سنتحدث عنه في حكاية الليلة هو الأغرب. ( طالع التفاصيل )