أخبار النصر اليوم | الطريق مع فيتوريا "مسدود"

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 22 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 22 مايو 2020 ...

خاص | النصر وفيتوريا يصلان إلى طريق مسدود

يبدو أن الطريق وصل لنهايته بين البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، وبين مجلس إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، على إثر اختلاف في وجهات النظر.

المدرب البرتغالي يقود العالمي منذ يناير 2019، ومن المنتظر أن ينتهي عقده في يونيو المقبل.

المزيد من الفرق

وخلال هذه الفترة، خاض النصر 58 مباراة، فاز في 40 منها، وتعادل في تسع، وخسر تسعة لقاءات أخرى، ونجح في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018-2019.( طالع التفاصيل )

الجوهرة والدرة .. أفضل ملاعب كرة القدم في السعودية

أصبحت ملاعب كرة القدم عاملاً هامًا في خروج المباريات بشكل رائع، نظرًا لأنها أول عوامل نجاح المباريات، ومقياس كبير لجودة المسابقات بشكل عام.

وخلال السنوات الأخيرة، تسخر كل دولة طاقاتها الفنية لبناء ملاعب تعطي انطباعًا جيدًا عنها عند استضافة المباريات والبطولات الدولية، خصوصًا أن كرة القدم الآن أصبحت تحظى بشعبية جارفة بين معظم شعوب العالم.(طالع التفاصيل )

تحدي آل الشيخ ورئيس النصر السابق .. "كلاسيكو الأرض"

تتوجه أنظار رياضيي العالم اليوم (الجمعة) صوب المواجهة المرتقبة للتحدي الذي أطلقه رئيس نادي النصر السعودي السابق سعود آل سويلم المتوج باللقب الاستثنائي، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ.(طالع التفاصيل )

Call of Duty: Warzone | أمرابط، بلايلي أم الدوسري؟ من الأقرب لشخصية يجور؟

تُعد لُعبة Call of Duty من بين الأكثر تداولًا في العالم بين لاعبي وعشاق منصات الألعاب، حيث اكتسبت شعبيتها الكبيرة بفضل أنظمة لعبها المشوقة، وشخصياتها الأسطورية وكذلك جودة خرائطها، وهي أمور لاحظها كل من لعب في الطور الجديد للعبة: Call of Duty: Warzone.(طالع التفاصيل)