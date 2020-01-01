أخبار النصر اليوم | السيطرة على "محيط الرعب" .. وموقف الغنام ومايكون أمام الأهلي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 ...

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رسميًا .. نادي النصر يسيطر على ملعب "محيط الرعب"

أعلنت شركة الوسائل صاحبة حقوق تسويق ملعب الجامعة، عن كونه الاستاد الخاص بنادي النصر خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توقيع عقود مع نادي النصر، معلقين: "الشمس في ملعب الجامعة".

صفوان السويكت يوجه رسالة للجماهير عقب الحصول على حقوق ملعب الجامعة

علق صفوان السويكت رئيس نادي النصر على توقيع عقود سيطرة نادي النصر على ملعب الجامعة وإقامة مبارياته في الموسم الحالي على "محيط الرعب".

وقال السويكت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بسم الله توكلنا على الله.. نبارك لجمهور الشمس إعلان ملعب جامعة الملك سعود ملعبًا رسميًا لنادي النصر ونسأل الله أن تتوالى إنجازات العالمي فيه".

وأضاف: "كما نتطلع إلى شراكة استثمارية حقيقية مع شركة الوسائل السعودية بإدارة أخي العزيز محمد الخريجي لتحقيق الرؤى المشتركة".

تأكد غياب الغنام ومايكون عن مواجهة الأهلي

تأكد غياب كلًا من سلطان الغنام ومايكون بيريرا نجما النصر السعودي، عن مواجهة الأهلي ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الثنائي سيغيب عن مواجهة النصر أمام الأهلي ضمن نصف نهائي كأس الملك المقرر له غدًا الثلاثاء.

حمدالله يوجه رسالة لأحمد موسى عقب رحيله عن النصر

وجه المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر، رسالة وداعية للنيجيري أحمد موسى بعد رحيل الأخير عن العالمي خلال الساعات الأخيرة من قيد فترة الانتقالات الصيفية.

وقال حمدالله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا حزين للغاية لسماع رحيلك عنا، كان شرفًا لي اللعب معك، لن أنسى أنني لعبت معك، أحمد موسى أحد أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا".

وأضاف: "أخيرًا أريد أن أشكرك عن كل شيء فعلته معنا، أتمنى لك التوفيق في مستقبلك، وشكرًا مرة أخرى لك".

"ملك إفساد الهجمات" .. هل استحق بيتروس البقاء على حساب أحمد موسى؟

كل المؤشرات كانت تشير إلى أن البرازيلي بيتروس ماتيوس في طريقه للرحيل عن نادي النصر السعودي، ولكن في اللحظات الأخيرة، تقرر أن يرحل النيجيري أحمد موسى، ويبقى اللاعب البرازيلي، فهل يستحق هذا؟

ونجح النصر في إجراء العديد من التعاقدات، وذلك لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021، والسبب الرئيسي في رحيل موسى هو الصفقات الأجنبية التي أجراها نادي النصر، في ظل تقييد الفريق بضم 7 أجانب فقط في قائمته. (طالع التفاصيل)

رسميًا | النصر يُعلن رحيل أحمد موسى

أعلن النصرالسعودي رسميًا رحيل مهاجمه النيجيري أحمد موسى، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

العالمي كان قد ضم موسى صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 16.5 مليون يورو ليجعل منه أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي، لكنه لم يكن على قدر الطموحات والآمال. (طالع التفاصيل)