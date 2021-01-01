أخبار النصر اليوم | "السويكت لا يستحق العقوبة" والخوف من صحوة أبها

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 28 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رئيس لجنة الانضباط السابق: قضية حسين عبد الغني جنائية والسويكت لم يخطئ

أكد أيمن الرفاعي؛ الرئيس السابق للجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، م يخطئ في حق أحد باعتراضه على قرارات اللجنة في واقعة العنصرية ضد سيباستياو جونيور "سيبا"؛ محترف الشباب السعودي. ( طالع التفاصيل )

هل يواصل أبها صحوته أمام الكبار؟

يخشى النصر اليوم الأحد، مفاجآت منافسه أبها، إذ يلتقيان ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي كان قد خسر لقاء الذهاب أمام أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، وهزم الأخير أيضًا الهلال بثلاثية مقابل هدفين، وكذلك فاز أمام الاتحاد بهدف نظيف، فهل يواصل صحوته أمام الكبار؟

النصر لا يُهزم بعد الديربي

رصدت صحيفة "الرياضية" احصائية تؤكد أن النصر بعدما يهزم الهلال بديربي الرياض، لا يتلقى الهزيمة في المباراة التالية.

وأوضحت الصحيفة أن العالمي فاز في ست من سبع مواجهات عقب الفوز في الديربي، فيما تعادل في لقاء وحيد كان أمام الشباب.

أما من انتصر عليهم النصر فهم القادسية، الاتفاق، الاتحاد، الشباب، الرائد وأبها.