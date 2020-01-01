أخبار النصر اليوم | السهلاوي يغيب عن التعاون في مواجهة اليوم وعودة عبدالفتاح آدم

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 20 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 20 أغسطس 2020 ...

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السهلاوي يغيب عن التعاون أمام النصر

يغيب محمد السهلاوي، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، عن المشاركة مع فريقه في مواجهة نظيره النصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب الرياضية، فأن غياب السهلاوي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها اللاعب في ديربي القصيم أمام الرائد تجددت خلال تدريبات فريقه.

آدم ومادو في قائمة النصر

ضم البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عبدالله مادو وعبدالفتاح آدم الثنائي، إلى بعثة الفريق التي غادرت إلى القصيم استعدادًا لمواجهة التعاون اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يسعى لخطف كوينتيرو في الصيف

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك صفقة مدوية اقتربت من النصر السعودي، وأن المفاوضات تعمل في الوقت الحالي.

ووفقًا لما نشرته شبكة "TYC Sports" أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع الكولومبي خوان كوينتيرو لاعب ريفربليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى النصر لمواصلة إبرام صفقات مدوية بعد خطف عبدالفتاح عسيري من الأهلي مؤخرًا بالإضافة إلى التوقيع مع بعض اللاعبين الشباب المميزين.

سامباولي يسعى لخطف نجم النصر

يفكر خورخي سامباولي المدير الفني لأتلتيكو مينيرو البرازيلي، في التعاقد مع جوليان دي باولا لاعب النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المدرب الأرجنتيني وضع جوليانو ضمن قائمة طلباته في الموسم الجديد من أجل المنافسة على الألقاب.