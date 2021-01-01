أخبار النصر اليوم | من يقود الهجوم أمام الوحدات؟ و"مينيزيس أكثر ما يناسب العالمي"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 14 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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من يقود الهجوم أمام الوحدات؟

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الروماني سوريانيو فلورين؛ المدير الفني المؤقت، يعتزم الاعتماد على المغربي عبد الرزاق حمد الله في قيادة هجوم الفريق، خلال مواجهة الليلة أمام الوحدات الأردني، بالجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثنائي الدفاع عبد الله مادو وعبد الإله العمري سيعودان للتشكيل الأساسي، بعدما غابا عن اللقاء الأخير أمام ضمك في الدوري المحلي، بجانب عودة براد جونز لحراسة المرمى.

لماذا مينيزيس يناسب النصر؟

يرى الإعلامي محمد الدويش أن البرازيلي مانو مينيزيس؛ المدير الفني للنصر، يناسب الفريق حاليًا، مبديًا استغرابه من انتقادات التعاقد مع مدرب برازيلي.

وقال الدويش، خلال تصريحاته لقناة "24 الرياضية": "البرازيليون تغيروا، في الماضي قالوا أنهم عندهم مهارة وليست لياقة وغيرها من الانتقادات، لكن حاليًا المدرسة البرازيلية تغيرت فجمعت بين المهارة والقوة واللياقة، فلا يصلح أن نقول كيف عاد النصر للوراء بالتعاقد مع مدرب برازيلي؟".

وأضاف: "بحسب ما قرأت عن ميزات مينيزيس فإنه مناسب للنصر، وهذا ليس حكمًا مني من أنه سينجح أو سيفشل، لكنه رجل انضباطي وقوي الشخصية ويهتم بالتنظيم الدفاعي ويهتم بالشباب، وهذه المواصفات هي المطلوبة حاليًا في النصر".

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أكد سوريانيو فلورين؛ المدير الفني المؤقت للنصر السعودي، أن فريقه لا يشغله أي شيء حاليًا بقدر افتتاح مشواره الآسيوي بالانتصار، مشددًا على أنه لا يهمه أن يقود الفريق لفترة مؤقتة. ( طالع التفاصيل )

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