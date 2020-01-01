أخبار النصر اليوم | الأهلي يٌقلص قيمة عقد عسيري وموقف جوليانو من الرحيل

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 28 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 ...

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الأهلي يُقلص قيمة عقد عسيري للتنازل عنه للنصر

قالت تقارير صحفية محلية إن إدارة النادي الأهلي قلصت قيمة التنازل عن عبدالفتاح عسيري لصالح النصر مليوني ريال، وقالت صحيفة "الاقتصادية" إن إدارة الراقي قرر تقليص قيمة عقد عسيري من 8 ملايين ريال إلى 6 ملايين ريال بمعدل مليون ريال للشهر.

وبحسب التقارير فأن إدارة النصر عرضت ثلاثة ملايين ريال للتنازل عن المدة المتبقية "ستة أشهر"، إلا أنه قوبل بالرفض.

النصر ينفي رحيل جوليانو

قالت صحيفة الرياض بحسب مصادرها، إن إدارة النصر نفت مغادرة لاعب الوسط في الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي جوليانو للفريق في نهاية الموسم وعودته إلى الدوري التركي.

وأكد المصدر على أن الهدف من خلال هذه المعلومات هو فقط لهز ثقة الجمهور باللاعبين قبل مواجهة الدريبي.

النصر يستهدف الكرواتي فيدا

كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع الكرواتي دوماجوى فيدا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "فانتك" أن الهدف من التعاقد مع فيدا يأتي من أجل تدعيم مركز الدفاع، بعد قرار إنهاء المفاوضات مع جلطة سراي لشراء عقد البرازيلي مايكون.

جوليانو يعود وموقف هوساوي ومادو غامض

أظهرت الفحوصات الطبية، تعافى النجم البرازيلي جوليانو، صانع ألعاب نادي النصر، من إصابة عضلة الساق، التي عانى منها في الأيام الماضية.

وقالت الرياضية إنه على الرغم من عودة ثنائي الدفاع عمر هوساوي وعبدالله مادو، إلى التدريبات، إلا أنهما في حاجة إلى برنامج تقوية.