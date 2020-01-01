أخبار النصر اليوم | ارتفاع إصابات كورونا واستمرار تأهيل أمرابط

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 6 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 6 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى قمة كبيرة ستجمع بين الهلال وضيفه النصر على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع التفاصيل)

إصابات جديدة في النصر بفيروس كورونا قبل مواجهة القادسية

واصل فيروس كورونا مداهمته لصفوف النصر، وهذه المرة بالإعلان عن إصابة 4 أعضاء من فريق العالمي بالوباء وغيابهم عن مباراة القادسية القادمة. (طالع التفاصيل)

تقارير - بيتريسكو على أعتاب تدريب النصر

أشارت تقارير صحفية رومانية إلى أن دان بيتريسكو بات على أعتاب تدريب النصر، وأن الاتفاق بينه وبين مسؤولي العالمي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

المزيد من الفرق

النصر فشل في تحقيق أي نقطة بأول ثلاث مباريات في الدوري السعودي وبعد أسابيع قليلة من الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد بيرسبوليس الإيراني ليصبح مستقبل روي فيتوريا على المحك. (طالع التفاصيل)

علي الحسن يشارك في تدريبات النصر الجماعية

عاد علي الحسن لاعب النصر إلى تدريبات فريق النصر الجماعية، استعدادًا لمواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل المغربي نور الدين أمرابط نجم الفريق تدريباته التأهيلية خلال المرحلة الحالية من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.