أخبار النصر اليوم | إصابة الغنام .. واقتراب نسخة جديدة من حمدالله

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 25 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 ...

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فيديو .. النصر يهين العدالة بـ6 أهداف .. ويعمق جراحه في منطقة الهبوط

حقق نادي النصر فوزًا عريضًا على نظيره العدالة بـ6 أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة السابعة والعشرون ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت على ملعب "الملز".( طالع التفاصيل )

إصابة مدافع النصر وفحوصات لتحديد خطورتها

تعرض سلطان الغنام لاعب النصر السعودي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام العدالة التي انتهت بـ6 أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الفحص المبدئي للغنام أوضح أنه تعرض لكدمة في الساق، وسيكمل فحوصات غدًا من أجل الكشف عن مدة العلاج.

نسخة عبد الرزاق حمد الله تحت أنظار مسؤولي الاتحاد السعودي

يسعى مسؤولو نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع نسخة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في محاولة لانتشال الفريق من أزمته الفنية.( طالع التفاصيل )

بنشرقي وبلايلي وغيرهما .. نجوم أطفأها الدوري السعودي

أصبح الدوري السعودي للمحترفين القبلة الأولى للاعبين العرب والأجانب راغبي الاحتراف في الدوريات العربية، لما يشهده من إثارة كبيرة وقوة وحدة تنافس، فلم تعد هناك فوارق كبيرة بين فرقه كما كان في السابق.( طالع التفاصيل )

النصر يواجه العدالة للضغط على الهلال

يأمل فريقا النصر والعدالة في إنعاش حظوظهما في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلتقيان، الثلاثاء، مع اختلاف الأهداف فالأول يسعى لكسب نقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة ملاحقة الهلال، والحفاظ على فارق الـ6 نقاط، على أمل تعثر الأزرق في الجولات الأربع المتبقية، فيما يطمع الثاني في النقاط التي ربما تكون آخر فرصة لبقائه مع الكبار.

فيتوريا يوجه رسالة خاصة للاعبين

"وجه روي فيتوريا رسالة خاصة للاعبي قبل مواجهة العدالة اليوم في الدوري السعودي للمحترفين وقال للاعبين : "استشعروا أهمية المرحلة، علينا تقديم مستوى فني مميز وتحقيق نتيجة الفوز ولنمنح فريق العدالة احترامه ولا ننظر إلى ترتيبه في سلم الترتيب."

النصر يواجه العدالة بنفس التشكيل

قالت تقارير صحفية مُقربة من نادي النصر أن المدير الفني روي فيتوريا سيعتمد على الأسماء التي شاركت فالجولة الماضية وذلك لاستقرار الفريق.

النصر يستبعد ثلاثي من القائمة الآسيوية

قالت صحيفة "الاقتصادية" إن الثلاثي محمد مروان، أيمن يحيى، وخليل العبسي لاعبي فريق النصر لكرة القدم، سيتم استبعادهم من قائمة دوري أبطال آسيا التي سيعتمد عليها المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لخوض بقية المباريات، لارتباطهم مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا.