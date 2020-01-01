أخبار النصر اليوم | مفاجأة الغامدي وكيف رد أمرابط على عرض الاتحاد؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 14 أبريل

أثرى النصر اليوم الثلاثاء، جماهيره بعديد الأخبار، بعد حالة من الكساد خلال الأيام الماضية، ومنها ما أثار جدلًا واسعًا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 ...

هل رفض تقليص راتبه مع النصر؟ أمرابط يسكت الجميع

تفاجأ جمهور النصر السعودي اليوم الإثنين، بتقارير تؤكد تهديد المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب الفريق، لإدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، حال تخفيض راتبه. (طالع التفاصيل)

حمد الله يتصدر استفتاء الأفضل

يتصدر المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ نجم النصر، حتى الآن استفتاء "جول" كأفضل لاعب عربي، في منافسة مع ستة لاعبين عرب آخرين. (للتصويت من هنا)

فيديو | مفاجأة .. أمرابط يكشف عن محاولات مدرب الاتحاد لخطفه من النصر

فجر المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح النصر السعودي، مفاجأة بشأن مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي معه لضمه، معربًا عن تقديرًا للعميد وجمهوره. (طالع التفاصيل)

أين هم الآن – نجوم النصر أبطال الكؤوس الآسيوي 1997/1998؟

مجموعة رائعة من النجوم، قادوا النصر لتحقيق لقب كأس الكؤوس الآسيوية عام 1998، فأين هم الآن؟ (طالع التفاصيل)

الغامدي يكشف تفاصيل توقيعه للهلال وسبب انتقاده لحمد الله

تحدث خالد الغامدي؛ لاعب النصر السابق والفيصلي السعودي الحالي، عن كواليس توقيعه للهلال، نافيًا وجود أي ضغوطات من إدارة العالمي وقتها ليتراجع عن قراره. (طالع التفاصيل)

بعد تصريحات خالد الغامدي .. أبرز صراعات الهلال والنصر على اللاعبين

تسبب تصريح خالد الغامدي في حالة جدل كبيرة داخل الوسط الرياضي السعودي، وهو ما جعلنا نتذكر أبرز الصراعات بين الهلال والنصر على الصفقات خلال المواسم الأخيرة . (طالع التفاصيل)

المتحدث باسم النصر يُوضح الفارق بين توقيع خالد الغامدي وعوض خميس للهلال

لم يُفوت سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصرالسعودي الجدل الدائر حول تصريحات خالد الغامدي دون تعليق، والتي أعلن لاعب الفيصلي خلالها توقيعه عقدًا رسميًا مع الهلال عام 2014 وخلال تواجده مع العالمي. (طالع التفاصيل)

"ظن أنه مهم"، "17 ثانية بتاريخك كله" وأبرز ردود فعل الصحفيين على تصريحات خالد الغامدي

رجال الصحافة والإعلام بمختلف انتماءاتهم لم يفوتوا تصريحات خالد الغامدي دون التعليق عليها وإدلاء رأيهم بالواقعة. (طالع التفاصيل)

أحمد موسى : سأرحل عن الرياض وهذا موقفي من العودة إلى النصر

أكد اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، على ارتياحه بالتواجد بالرياض حاليًا، في ظل التعامل الرائع من أجهزة الدولة في التعامل مع فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

أسماء منسية .. هل تتذكر هؤلاء اللاعبين الذين ارتدوا قميص النصر السعودي؟

مر على نادي النصر العديد من اللاعبين الذين لم يتركوا بصمة، وذلك لعدة أسباب ما بين عدم إمكانية الحصول على فرصة أو ضعف الإمكانيات بالنسبة لنادٍ كبير مثل العالمي.

جول النسخة العربية يُذكركم ببعض الأسماء "المنسية" التي ارتدت قميص الفريق النصراوي. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الآسيوي يُمدد قرار إيقاف النشاط الكروي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد قرار إيقاف النشاط الكروي وتأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري مايو ويونيو حتى إشعار آخر. ( طالع التفاصيل )

محمد الشيخ : تخفيض الرواتب في الدوري السعودي إجباري ومن يعترض فليذهب إلى الفيفا

كشف الإعلامي محمد الشيخ عن مصير الموسم الحالي 2019\2020 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

وزارة الرياضة السعودية تودع 80 مليون ريال في حسابات الأندية لهذا السبب

قالت تقارير صحفية محلية أن وزارة الرياضة قامت بإيداع 80 مليون ريال، في حسابات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )