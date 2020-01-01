أخبار النصر اليوم | أمرابط يلوح بالرحيل وجوليانو يشيد بالسعودية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 13 أبريل

تصدرت تقارير تشير إلى تلويح نور الدين أمرابط بالرحيل في حالة تخفيض راتبه، أخبار النصر اليوم الإثنين.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 13 أبريل 2020 ...

تقارير: أمرابط يرفض طلب النصر ويلوح بالرحيل

رفض المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق النصر السعودي، طلب إدارة ناديه بخفض رواتبه خلال الفترة الحالية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الفريق، بسبب تعليق النشاط الرياضي، نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد " طالع التفاصيل

جوليانو: سعيد مع النصر وأتمنى العودة إلى "بارانا" يومًا ما

تحدث البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب وسط فريق نادي النصر، عن مستقبله مع ناديه، وأيضًا عن الوضع في المملكة العربية السعودية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد."طالع التفاصيل"

فيتوريا: أعيش في عالم غريب لا خبرة لي فيه

تحدث البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، عن حياته في الحجر المنزلي، مشيدًا بطريقة المملكة السريعة في التعامل مع الأحداث. "طالع التفاصيل"

نجم النصر السابق يشيد بفترته مع العالمي وتأثير الجماهير

أكد البرازيلي إلتون برانداو لاعب فلامنجو والنصر السابق، أن جماهير العالمي الأكبر والأكثر تأثيراً في المملكة السعودية.

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أهدافه مع النصر، وعلق قائلًا: "أنني أمتن لك مشجعي النصر لحبهم لي، فقد كان هناك العديد من الأهداف والألقاب المهمة".