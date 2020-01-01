أخبار النصر اليوم | أشياء لا تعرفها عن فيتوريا وخطة عودة الرباعي الأجنبي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 ...

أشاد به جوارديولا وتلقى صدمة لا ينساها حتى الآن .. أشياء لا تعرفها عن روي فيتوريا

فرض المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا نفسه ضمن أبرز الأسماء التي مرت على كرة القدم السعودية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل ما قدمه مع فريقه النصر السعودي، ومازال يواصل مشواره مع العالمي.(طالع التفاصيل)

إدارة الاتحاد تحسم موقفها من رحيل فهد المولد وفواز القرني

أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد، أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي لن تفرط في أي لاعب يحتاجه الفريق خلال الفترة المُقبلة.

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وكانت تقارير قد أشارت خلال الفترة الأخيرة لرحيل الثنائي إلى بعض الأندية التي ترغب في ضمهما على رأسها النصر.(طالع التفاصيل)

القحطاني: لست لاعب "درجة أولى"

عبدالمحسن القحطاني لاعب فريق القادسية لكرة القدم، واثقًا من إمكاناته في حواره أجراه مع صحيفة "الاقتصادية".(طالع التفاصيل)

النصر يسعى لوضع خطة عودة الرباعي الأجنبي

يسعى نادي النصر لاستعادة لاعبيه الأجانب خلال الفترة الحالية استعدادًا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

وينتظر النادي في الوقت الحالي وصول البرازيليين بيتروس ومايكون اللذان سيخضعان للمسحة في مطار ساوباولو.

ويعود أمرابط إلى الرياض اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى وصول موسى على متن طائرة خاصة في وقت لاحق.