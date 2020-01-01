أخبار النصر اليوم | أزمة الاحتجاج ونية التصعيد وخطاب من الاتحاد السعودي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 9 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 ...

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الاتحاد الآسيوي يرد على شكوى النصر بخصوص مخالفة برسبوليس

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر السعودي ضد قانونية تسجيل لاعبي فريق برسبوليس الإيراني.

وتقدمت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد فريق برسبوليس الإيراني، بعد توديع الفريق الأصفر لبطولة دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

النصر يرد على قرار الآسيوي ويقرر التصعيد

قرر نادي النصر بتصعيد أزمة دوري أبطال آسيا واحتجاجه ضد بيرسبوليس الإيراني، بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي برفض الاحتجاج وعدم التعقيب مجددًا في القرار.

وسيقوم النصر بعمل استئناف على قرار الاتحاد الآسيوي، بل وقرر في الخطوة المقبلة تصعيد الأزمة لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس" للحصول على حق النادي.

ووجه صفوان السويكت رئيس النصر الشكر لياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد وقوفهم بجانب النادي في الأزمة.

وزارة الرياضة توجه قرارات للأندية قبل الموسم الجديد

قررت وزارة الرياضة بإلزام الأندية بعدم دفع الغرامات لمنسوبيها من الميزانية الخاصة بهم في الفترة المقبلة.

وأيضًا طالبت الوزارة الأندية بوضع لوائح تنظيم العمل، وفقًا لما نصت عليه قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خطاب من لجنة الانضباط لنادي النصر بشأن شكوى الاتحاد

تلقى نادي النصر خطابًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل الاستفسار حول شكوى نادي الاتحاد ضد مشعل السفاعي إداري العالمي.

وجاءت شكوى الاتحاد بعد قيام السفاعي بمفاوضة كلًا من فواز القرني وفهد المولد، على حد وصف إدارة العميد، وأعطى اتحاد الكرة فرصة للنصر للرد على الاستفسار حتى الأحد المقبل.