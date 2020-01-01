أخبار النصر اليوم | تفوق ساحق على برسبوليس في القيمة السوقية، وعصافير يجب اصطيادها

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 3 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 3 أكتوبر 2020 ...

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النصر يسحق منافسه الإيراني في صراع "القيمة السوقية"

يتفوق النصر السعودي بشكل ساحق على برسبوليس الإيراني منافسه مساء اليوم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا فيما يخص القيمة السوقية للناديين.

إذ تبلغ قيمة النصر السوقية 54.73 مليون دولار فيما لا تتجاوز لبرسبوليس حاجز الـ11.7 مليون دولار، وذلك حسب موقع ترانسفيرماركت.

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