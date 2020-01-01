أخبار النصر اليوم | انتهاء أزمة حمد الله .. وغيابات مؤثرة أمام الفتح

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 15 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، بعد انتهاء الموسم الماضي، والذي شهد توقفًا منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الماضي.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 ...

المزيد من الفرق

بيتروس يشترط 6 ملايين دولار للرحيل عن النصر

مازالت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تبحث عن طريقة للتخلص من البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب وسط الفريق الأصفر، قبل غلق باب القيد بالمملكة، وانطلاق النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين.

إدارة النصر تسعى للتخلص من بيتروس، في ظل إجراء الفريق العديد من التعاقدات الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى عدم وجود رغبة من جانب الجهاز الفني في استمرار اللاعب. " اقرأ التفاصيل "

خاص | فيتوريا يجدد عقده مع النصر لمدة موسمين

نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في التوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأصفر، من أجل تجديد تعاقده مع العالمي لمدة موسمين.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع روي فيتوريا في يناير 2019، ليقود الفريق لتحقيق بطولتي الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر المحلي الموسم الماضي. " اقرأ التفاصيل "

انتهاء أزمة فسخ عقد حمد الله مع نادي النصر

انتهت أزمة تهديد المغربي عبد الرزاق حمد الله، بفسخ تعاقده مع نادي النصر، بعد أن قامت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، بوفير الرواتب المتأخرة لدى هداف الدوري السعودي.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن الدعم المادي الذي قدمه عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي للنصر خلال هذا الأسبوع، والبالغ 5 ملايين ونصف المليون، أنهى تلك الأزمة تمامًا.

تأكد غياب الغنام وعسيري عن مباراة الفتح

تأكد غياب ثلاثي الفريق سلطان الغنام وعبد الفتاح عسيري والمغربي عبد الرزاق حمد الله، عن مباراة النصر أمام الفتح، والمقرر لها يوم الأحد، بافتتاح مباريات الفريق بالدوري السعودي للمحترفين.

وأثبتت الفحوصات الطبية، التي خضع لها اللاعبين، إصابة الغنام بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وتعرض عسيري إلى تمزق في عضلة الساق الخلفية.