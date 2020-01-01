أخبار النصر اليوم | بيتروس يتراجع عن قراره والإعلان عن مدة غياب مايكون وبيتي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 أكتوبر 2020 ...

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بيتروس يتراجع عن قراره

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن البرازيلي بيتروس ماثيوس؛ لاعب النصر، قد تراجع عن موافقة على الانضمام لنادي ضمك على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن ضمك قدم عرضًا للعالمي لضم اللاعب، ووافق مسؤولو النصر على أن يكون راتبه مناصفة بين الناديين، إلا أن بيتروس تراجع بعد ثلاثة أيام من الموافقة.

رسميًا .. النصر يعلن مدة غياب مايكون وبيتي عن الملاعب

كشف المركز الإعلامي لنادي النصر السعودي عن مدة غياب ثنائي الفريق البرازيلي مايكون بيريرا والأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي"، بعد تعرضهما للإصابة مؤخرًا. ( طالع التفاصيل )

السعوديون مستمرون

أكدت مصادر صحيفة "الرياضية" السعودية أن الحكام السعوديون مستمرون في قيادة المباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة الثالثة على التوالي، رغم أنها ستشهد مباريات قوية، كديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وديربي العاصمة بين الشباب والنصر.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الجولة الثانية التي ستنطلق غدًا، سيقودها بأكملها حكام محليون.

كارينيو، جروس والمدربون الأكثر ظهورًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

يُعد المدرب الألباني بيسنيك هاسي أقدم مدربين الموسم الجاري في الدوري السعودي، إذ قاد الرائد في 60 مباراة، ويليه نور الدين بن زكري صاحب الـ58 مباراة والذي يقود ضمك حاليًا، لكن من هم المدربين الأكثر ظهورًا في مباريات دوري المحترفين السعودي منذ بدايته عام 2008؟ نستعرض معًا ( طالع التفاصيل )

فييتو، العابد وصفقات متوقعة في الأيام الأخيرة من سوق انتقالات الدوري السعودي

صفقات ننتظرها في الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية بالمملكة. ( طالع التفاصيل )