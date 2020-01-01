أخبار النصر اليوم | فيتوريا يعلق على مواجهة الأهلي وعسيري يتحدث عن التتويج

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 28 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 ...

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فيتوريا: الأهلي فريق قوي والمباراة بمثابة النهائي

علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، على مواجهة فريقه لنظيره الأهلي، حيث أكد على أن منافسه قوي ويمتلك لاعبين رائعين.

فيتوريا قال خلال المؤتمر الصحفي عقب القرعة: "المباراة ستكون بمثابة النهائي، لم نستعد للمواجهة ولكن لدينا روتين معين قبل كل مباراة، وسنبدأ تحضيراتنا بداية من اليوم".

عسيري: مسيرة النصر لن تتوقف في ربع النهائي

أكد عبد الفتاح عسيري، جناح فريق نادي النصر، على أن فريقه قدم مباراة قوية أمام التعاون، مشيرًا إلى أن الفوز سيدفع فريقه لمواصلة المشوار حتى التتويج باللقب.

عسيري قال خلال تصريحات تليفزيونية: "النصر من أكثر الفرق المؤهلة للمنافسة على اللقب الآسيوي، نظرًا لما يمتلكه من لاعبين مميزين ومدرب مقتدر، بالإضافة للإدارة التي توفر كل مقاومات النجاح".

هل قصد إهانة النصر؟ محمد السهلاوي يوضح تصريحاته

حرص محمد السهلاوي، مهاجم نادي التعاون، على توضيح تصريحه المثير الذي أطلقه بعد خروج فريقه من بطولة دوري أبطال آسيا، عقب الخسارة أمام النصر.

السهلاوي قال عقب نهاية المباراة: "ألف مبروك للحكم، نادي النصر يستطيع التأهل ولكن الحكم أضاع جهدنا، وغياب تقنية الفيديو أثرت على اللقاء". " اقرأ التفاصيل "

بين سيناريو الهلال وهزيمة النهائي .. صدام مرتقب بين النصر والأهلي في آسيا

رفضت قرعة دوري أبطال آسيا 2020، أن تنتهي البطولة قبل أن تجمع مواجهة سعودية خالصة جديدة، هذه المرة ستكون بين النصر والأهلي، لتكون هي المواجهة رقم 13 في تاريخ البطولة القارية، إليكم المواجهات الـ12 السعودية السابقة بالبطولة القارية.

النصر حسم بطاقة صعوده إلى دور الربع نهائي، بعدما تفوق على مواطنه التعاون بهدف دون رد في دور الـ16، بينما نجح الأهلي في إقصاء فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، في نفس الدور، بركلات الجزاء الترجيحية. " اقرأ التفاصيل "