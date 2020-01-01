أخبار النصر اليوم | مكافأة كبيرة بالانتظار وبيرسيوليس يحمي مرماه من العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 1 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 ...

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ميلويفيتش: راضٍ عن مستوى لاعبي الأهلي وقد نضم أجانب جدد

وجه الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التهنئة إلى النصر، بعد صعوده إلى دور النصف ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب فريقه، ليبدي رضاه من مستوى لاعبيه.

النصر حقق الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليواجه فريق بيرسيلويس الإيراني في مباراة النصف نهائي، المقرر لها يوم الأحد المقبل. " اقرأ التفاصيل "

مدرب بيرسيوليس: هدفنا حماية مرمانا من خطورة النصر

أكد يحيى غول محمدي، المدير الفني لفريق بيرسيوليس الإيراني، على أن مواجهة النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ستكون صعبة للغاية.

مدرب بيرسيوليس قال خلال تصريحات صحفية: "سنلعب بأسلوب يركز على حماية مرمانا من خطورة النصر، وهي الطريقة التي نعتمد عليها بشكل مستمر، وعندما لا يدخل مرمانا أهداف تكون فرصتنا في الفوز أكبر".

يحيى غول تابع: "النصر فريق جيد، ووصل إلى نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، وهو مميز فنيًا، ونتوقع أن تكون مباراتنا معهم صعبة للغاية، ولكن سنحاول ما بوسعنا وسنقدم مستوى مميز في قبل النهائي".

موقف خالد الغنام من المشاركة أمام بيرسيوليس

كشفت تقارير صحفية عن حجم إصابة خالد الغنام، لاعب فريق النصر، وموقفه من مباراة بيرسيوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الفحوصات الأولية التي خضع لها الغنام، أظهرت تعرضه لشد خفيف في العضلة الضامة، وهي التي لن تمنعه من المشاركة مع النصر أمام بيرسيوليس.

الفيصل يعد لاعبي النصر بمكافأة كبيرة

وعد الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة السعودي، لاعبي نادي النصر بتقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب، حال بلوغهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

الفيصل هنأ صفوان السويكت رئيس النصر على التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية، وذلك خلال مكالمة هاتفية تمت بين الطرفين، مشيدًا بالمستوى الفني للفريق الأصفر.