أخبار النصر اليوم | غياب مايكون عن لقاء التعاون، وتصريحات الغنام وفيتوريا بعد الخسارة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 أكتوبر 2020 ...

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إصابة العضلة الضامة تُبعد مايكون عن مواجهة التعاون

بات مؤكدًا غياب المدافع البرازيلي مايكون بيريرا عن مباراة فريقه النصر أمام التعاون مساء الخميس القادم في ثاني جولات الدوري السعودي بعد تعرضه لتمزق عضلي في العضلة الضامة خلال مباراة الأمس أمام الفتح.

اللاعب غادر مباراة الأمس التي خسرها فريقه 2-1 عند الدقيقة الـ19، وسيخضع اليوم الإثنين إلى فحوصات وأشعة لتحديد درجة الإصابة ومدة العلاج والتأهيل المطلوبة.

خالد الغنام: لست مصابًا، غادرت بقرار فني

أثار خروج خالد الغنام من مباراة النصر أمام الفتح يوم أمس تساؤلات العديد، إذ كان الفريق بحاجة للتسجيل وكان اللاعب يُقدم أداءً جيدًا للغاية.

الغنام أوضح خلال تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية أنه لم يكن مصابًا وأن خروجه كان بقرار فني من المدرب روي فيتوريا.

إذ قال "لا أعاني من أي إصابة، خرجت لأسباب فنية بحتة، أتطلع لخدمة النصر في أي وقت وبأي طريقة. أتيحت لنا عدة فرص اليوم لكننا لم نوفق في ترجمتها لأهداف، مجرد مباراة وانتهت ومبروك للفتح".

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