أخبار النصر اليوم | الغائبون أمام الشباب وسجل سيء دون حمد الله

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 1 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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فيتوريا في ورطة .. 11 لاعبًا يغيبون عن مواجهة الشباب

وجد الجهاز الفني للنصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نفسه في ورطة قبل ساعات من مواجهة الشباب، إذ أنه فقد عديد من لاعبيه الأساسيين، لأسباب مختلفة. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

بعد إصابة حمد الله بفيروس كورونا .. ما هي مباريات النصر التي سيغيب عنها؟

بالتأكيد ستؤثر إصابة حمد لله بالكورونا على النصر، فاللاعب سيغيب عن عدد من المباريات الهامة في الدوري السعودي، وما يزيد من كارثية الخبر هو أن فارس نجد لم يحصد ولو نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حتى الآن هذا الموسم، فقد خسر في الجولتين الأولتين من التعاون والفتح. ( طالع التفاصيل )

سجل سيء .. ماذا يفعل النصر في غياب حمدالله عنه؟

بعد أن أصيب الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله بفيروس كورونا، كيف أدى العالمي في غياباته السابقة؟ ( طالع التفاصيل )

فيروس كورونا وأسباب ضعف سوق انتقالات صيف 2020 في الدوري السعودي

ميركاتو صيف 2020 في الدوري السعودي جاء أقل كثيرًا من حيث الإنفاق من المواسم الماضية، وقد كشف لنا مصدر خاص في رابطة المحترفين السعودية أن حجم الإنفاق تراجع بنسبة 37% هذا الموسم عن الموسمين الماضيين. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الثالثة. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )