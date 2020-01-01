أخبار النصر اليوم | عقوبة مادو والتخلص من الوافد الجديد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 25 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 25 أكتوبر 2020 ...

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الأهلي طوق النجاه لفيتوريا

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة نادي النصر منحت البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، فرصة خلال المباراة المقبلة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل إصدار قرار إقالته، بعدما تعثر خلال المباراتين بالجولتين الأول والثانية من الدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم تجديد الثقة في المدرب إلا أن الإدارة سلك طريق البحث عن مدرب آخر، تحسبًا لإقالته في أي وقت.

وأوضحت "عكاظ" أن إدارة العالمي وجهت بوصلتها صوب مدربي أمريكا اللاتينية، وأتى على رأس المرشحين مارسيلو جالاردو؛ المدير الفني لريفر بليت الأرجنتيني.

النصر يضع شرطًا في عقد استعارة الغامدي

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة النصر اشترطت على نظيرتها بنادي الرائد، وضع بند أحقية شراء في عقد اللاعب رائد الغامدي، مقابل ستة ملايين ريال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناديين اتفقا على استبدال الغامدي بلاعب العالمي عبد الفتاح آدم، لكن إعارة الأخير إلى الرائد ستكون خالية من أي شروط.

موقف أمرابط ومايكون يتحدد اليوم

يجري ثنائي النصر نور الدين أمرابط ومايكون بيريرا، اليوم الأحد، فحصًا طبيًا، لتحديد موقفهما من مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، بنصف نهائي كأس الملك.

وكان الثنائي قد أصيب في مواجهة الفتح بالجولة الأولى من الدوري المحلي، في 18 من الشهر الجاري.

تغريم مادو

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم مدافع النصر عبد الله مادو، 20 ألف ريال سعودي، نظرًا لتغيبه عن المقابلة التليفزيونية عقب مواجهة الفتح، التي خسرها فريقه بثنائية مقابل هدف وحيد، بالجولة الأولى من الدوري المحلي.

النصر يبحث عن التخلص من الوافد الجديد وحقيقة مفاوضات نجم دايجو

كثفت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، جهودها خلال الساعات الماضية بحثًا عن التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالي، والذي يغلق أبوابه اليوم الأحد. ( طالع التفاصيل )

هل يضم النصر الدنماركي كريستيانسن؟ نادي مالمو يحدد موقفه النهائي

كشفت تقارير صحفية سويدية، عن رد نادي مالمو السويدي، بشأن العرض المقدم من نادي النصر السعودي، للتعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي أندريس كريستيانسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ( طالع التفاصيل )

كاريلي: ثلاثي النصر يجعل الاتحاد أقوى

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أن فريقه تحسن بشكل كبير عن الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الصفقات الجديدة، بانضمام ثلاثي النصر عمر هوساوي وعبد العزيز الجبرين وحمد المنصور، وعودة الرأس الأخضري جاري رودريجيز، سيكون الفريق أقوى. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

بانيجا، مارتينيز ونجوم تُوجوا بألقاب قارية مع أنديتهم قبل اللعب في الدوري السعودي

نجح الشباب السعودي في إبرام صفقة من العيار الثقيل حين تعاقد مع إيفر بانيجا نجم إشبيلية في صفقة انتقال حر، وقد انضم النجم الأرجنتيني لليوث بعد أيام من تتويجه بلقب الدوري الأوروبي مع ناديه الإسباني. بانيجا ليس أول لاعب يلعب في الدوري السعودي وقد سبق له التتويج بألقاب قارية مع أنديته، هناك مجموعة أخرى نستعرض أبرزها. ( طالع التفاصيل )

أسد وعنكبوت ومبابي .. أشهر وأبرز احتفالات اللاعبين بالدوري السعودي

في هذا التقرير نستعرض أشهر الاحتفالات المميزة للاعبين في منافسات الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الثانية. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2021

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الثانية. ( طالع التفاصيل )