أخبار النصر اليوم | حسابات الحفاظ على الصدارة، وتهنئة بالعيد الوطني السعودي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 24 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 ...

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كيف يُحافظ النصر على التأهل في صدارة مجموعته الآسيوية؟

يختتم النصر اليوم مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بمواجهة العين الإماراتي، ورغم أن المباراة لن تؤثر على حظوظه في التأهل بعدما ضمنه رسميًا قبل مباراتين، إلا أنها مهمة في صراعه على الصدارة مع السد القطري.

النصر يتصدر حاليًا برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن السد الذي سيلعب مع سباهان أصفهان الذي خرج من المنافسة بجانب العين.

انتصار النصر يحافظ على صدارته ويُجنبه أي حسابات أخرى.

تعادل النصر يتطلب عدم فوز السد ليحافظ على صدارته، تعادله وفوز السد يعني انتقال الصدارة للفريق القطري.

خسارة النصر تتطلب عدم فوز السد كذلك، إذ الخسارة ستجمد رصيده عند 11 نقطة فيما انتصار السد سيرفع رصيده إلى 12 نقطة ليحجز المركز الأول.

حمدالله يُهنئ السعودية بالعيد الوطني

هنأ عبد الرزاق حمدالله نجم النصر السعودية والشعب السعودي بالعيد الوطني، ذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر وكتب فيها "أهنئ الشعب السعودي على اليوم الوطني و كل عام و انتم بألف خير".

نجوم النصر يُقدمون التهنئة بالعيد الوطني السعودي

نشر حساب النصر الرسمي على تويتر مقطع فيديو حمل تهنئة نجوم الفريق للسعودية والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

نجـوم #العالمي يقدمون التهنئـة بمناسبة اليوم الوطني 💚🇸🇦

والفريـق مستعد للقاء الغد 🤩💪 #فيديو_النصر 📹 pic.twitter.com/YqMVJEwfRc — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 23, 2020

فيتوريا يُحافظ على "توليفة" النصر أمام السد خلال مواجهة العين

قرر المدرب روي فيتوريا الاستمرار على نفس عناصر النصر التي واجهت السد وتعادلت معه 1-1 في الجولة السابقة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا خلال المباراة القادمة أمام العين الإماراتي.