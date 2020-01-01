أخبار النصر اليوم | وليد عبد الله يعد بالتصحيح، وهل هناك إصابات كورونا في البعثة؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 25 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 ...

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النصر يُواجه التعاون في المباراة الـ11 بين الأندية السعودية وبعضها البعض في دوري الأبطال

يلتقي النصر مع التعاون في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يوم الإثنين القادم، وستكون تلك المباراة السعودية الخالصة الـ11 في دوري الأبطال منذ مسماه الجديد عام 2003.

ويدخل العالمي اللقاء دون أي إيقافات وقد أزيلت البطاقات الصفراء من رصيد عدد من نجومه أبرزهم عبد المجيد الصليهم وعبد الرحمن العبيد وعبد الملك الخيبري.

وليد عبد الله: الكلام عن ترشيحنا للفوز بدوري أبطال آسيا لا يفيد

أكد وليد عبد الله حارس مرمى النصر على حرص الفريق على تصحيح الخطأ الأهم الذي ظهر خلال مواجهة العين الإماراتي، وهو إضاعة عدد كبير من الفرص الجيدة.

مضيفًا حول اللقاء القادم "نحن جاهزون للمنافسة جيدًا، أي مجموعة ستلعب ستبذل قصارى جهدها وتقدم الأفضل، المدرب روي فيتوريا أشرك اليوم عدد كبير من اللاعبين لمنح الفرصة للجميع وقد بذل الجميع قصارى جهده".

تابع حول حظوظ فريقه في الفوز بالبطولة "نحن نخوض كل مباراة على حدا، مستعدون تمامًا للمباراة القادمة، الحديث عن أننا مرشحون للفوز باللقب مجرد كلام لا يفيد، علينا بذل الجهد وتأكيد ذلك على أرض الملعب، وأتمنى السلامة والشفاء لكل إخواني من الهلال".

بغلف: لا إصابات كورونا في النصر

طومأن عبد العزيز بغلف عضو شرف النصر جماهير الفريق على حالة اللاعبين الصحية في قطر.

إذ كتب على تويتر موضحًا حقيقة ما أثير حول تعرض بعض أفراد البعثة للإصابة بفيروس كورونا " أبشركم جميع أفراد البعثة في أتم صحة وعافية ولله الحمد والشكر".

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