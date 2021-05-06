أخبار النصر اليوم | تكذيب تصريحات فيتوريا و"أمرابط رئة العالمي"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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"أمرابط رئة النصر"

أشاد الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم بالمغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر، بعد الأداء الذي قدمه خلال مواجهة الفيصلي بالأمس، في الدوري المحلي.

وكتب الجوكم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك ل النصر .. حظ أوفر ل الفيصلي .. مرابط رئة النصر .. مهما اختلفت الآراء".

"بيتروس لا يمكن تقليده"

يرى هاشم سرور؛ لاعب النصر الأسبق، أن البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط الفريق، لا يوجد مثله في الملاعب حاليًا، مشيدًا بقدراته على إخراج خصومه من المباراة.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بخلاف مستواه المميز إلا ان بيتروس لدية شخصية داخل الملعب لايستطيع اي لاعب تقليدها وهي كيف تخرج لاعب الخصم من جو المباراة وتكون الافضل من بين اللاعبين ،،،، بيتروس لاعب كبير".

بخلاف مستواه المميز إلا ان بيتروس

لدية شخصية داخل الملعب لايستطيع اي لاعب تقليدها وهي كيف تخرج لاعب الخصم من جو المباراة وتكون الافضل من بين اللاعبين ،،،، بيتروس لاعب كبير pic.twitter.com/Peu7KJe9lI — هاشم سرور (@Hashem_S6) May 6, 2021

النصر يعيد مفاوضاته مع لاعب برازيلي بعد عامين من توقفها

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، يرغب في ضم لاعب برازيلي جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر. ( طالع التفاصيل )

فيديو | "الهلال فريق الحكومة .. ونظرية المؤامرة تطورت مع النصر"

يرى الكاتب عبد الله بن بخيت، أن نادي الهلال يعتبر نادي الحكومة بالمملكة العربية السعودية، متحدثًا عن نظرية المؤامرة في نادي النصر خلال السنوات الماضية. ( طالع التفاصيل )

فيديو | "حديث فيتوريا عن النصر كله كذب وجوليانو الدليل"

فتح سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، النار على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأصفر، بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا. ( طالع التفاصيل )