أخبار النصر اليوم | تكتيكات جديدة .. و"الفار" يؤجل نقل مباريات العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 24 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 ...

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الاتحاد الآسيوي يدرس مشاركة اللاعبين الجدد بدوري الأبطال

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السماح للاعبين المنتقلين حديثًا للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، باللعب رفقة أنديتهم الجديدة، مع استئناف البطولة، في دور المجموعات.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن عن استئناف منافسات دوري أبطال آسيا بداية من يوم 14 سبتمبر المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 5 ديسمبر. " اقرأ التفاصيل "

تقنية "الفار" تؤجل نقل مباريات النصر

أصبحت فرص استضافة فريق نادي النصر مباراته أمام العدالة على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي بالرياض، ضئيلة للغاية، بسبب تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن لجنة من وزارة الرياضة أبلغت إدارة النصر، بوجوب إجراء اختبار لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" قبل الموافقة على طلب النادي باحتضان مباريات رسمية للفريق.

وأبدت اللجنة التي عاينت المنشأة ميدانيًا نهاية الأسبوع الماضي، رضاها بشكل أوّلي عن التجهيزات والأرضية، حيث اشترطت إجراء مناورة كروية لمدة 30 دقيقة، بتوفير الـVAR، للتحقق من عمله، ولضيق الوقت سيتم تأجيل المناورة، على الأرجح إلى بعد مباراة العدالة، وسيتم إرسالها إلى مجلس الاتحاد الدولي "IFAB" لاعتماد تشغيل التقنية بالملعب.

النصر يستعيد خدمات فراس البريكان

شهدت تدريبات فريق نادي النصر، مشاركة المهاجم الشاب فراس البريكان، ليكون جاهزًا للمشاركة في باقي مباريات الفريق الرسمية هذا الموسم.

ويستعد النصر لمواجهة العدالة، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فيتوريا يسلح النصر بـ"تكتيكات جديدة" في لقاء العدالة

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، على تطبيق بعض الجمل التكتيكية الجديدة، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة العدالة، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الحصة التدريبية بدأت بمجموعة من التمارين اللياقية، وبعدها اختبارات للتحمل والسرعة والقفز، للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين.