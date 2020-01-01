أخبار النصر اليوم | تجديد عقد فيتوريا يقترب وعودة بيتروس

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 13 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 13 أغسطس 2020 ...

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فيتوريا يُطالب اللاعبين بالفوز

عقد مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا قبل انطلاقة التدريب اجتماعًا باللاعبين قدم فيه شكره على الروح العالية التي ظهر فيها الفريق في مواجهة أبها وكذلك للمستوى الفني الجيد الذي ظهر من خلاله اللاعبون في الوقت الذي طالب فيتوريا من اللاعبين بأهمية تحقيق الفوز فيما تبقى من مباريات الدوري المقبلة.

عودة بيتروس للنصر

استعاد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرازيلي بيتروس أراوخو، لاعب الوسط، الذي شارك في الحصة التدريبية أمس، بعد يومين من تعرضه لآلام عضلية.

النصر يقترب من تجديد عقد فيتوريا

كشفت صحيفة «الاقتصادية» أن إدارة النصر قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها مع فيتوريا "الذي حقق لقب الدوري المحلي الموسم الماضي، وأتبعه بكأس السوبر"، لتمديد عقده لموسمين إضافيين بالمزايا السابقة نفسها، ولم يتبق سوى بعض البنود الأخيرة قبل الاتفاق بشكل رسمي، لرغبتها في الاستقرار الفني.

الهلال في الصدارة والاتحاد كما هو .. أكثر الفرق حصولاً على ركلات جزاء بالدوري السعودي

حالة جدل كبيرة بين كل جولة والأخرى بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين حول ركلات الجزاء وقرارات الحكام، وهل هناك مجاملة فعلية لبعض الأندية في ركلات الجزاء أم لا.