أخبار النصر اليوم | الاستعداد للاتحاد بمران ترفيهي .. وانضمام عسيري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 4 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 ...

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فيتوريا يستخدم طريقة جديدة استعدادًا لدوري أبطال آسيا

استخدم المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر ، طريقة جديدة، خلال تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك ضمن إطار إعداد فريقه لبطولة دوري أبطال آسيا .

النصر سيواجه الاتحاد مساء اليوم الجمعة، بالجولة 29 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين . " اقرأ التفاصيل "

النصر يختتم استعداداته للقاء الاتحاد بمران ترفيهي

اختتم نادي النصر تدريباته لمواجهة الاتحاد اليوم، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية "الجوهرة المشعة"، بالجولة 29 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وتركزت الحصة التدريبية التي جرت على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود على النواحي الترفيهية، وسبقتها تدريبات لياقية متنوعة.

ووضع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، اللمسات الأخيرة للمواجهة بتدريبات خاصة، طبق من خلالها لاعبي النصر النهج الفني الذي سيتم تطبيقه أمام الاتحاد.

عسيري ينضم للنصر عقب لقاء الاتحاد

يبدأ اللاعب عبد الفتاح عسيري، مشوراه مع ناديه الجديد النصر، بعد مواجهة الأخير أمام الاتحاد المقرر لها مساء اليوم الجمعة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عبد الفتاح عسيري سيعود مع الفريق جوًا إلى الرياض، بعد انتهاء مباراة الاتحاد التي ستقام في جدة بملعب الجوهرة المشعة.

عبد الفتاح عسيري اتفق مع إدارة ناديه على إعفائه من خوض الجولتين الباقيتين في المسابقة، من أجل الالتحاق بالنصر، والذي سيمثله بداية من مباريات دوري أبطال آسيا.

موسى أهم أسلحة فيتوريا أمام الاتحاد

ظهر النيجيري أحمد موسى بمستوى مميز بعد فترة التوقف الأخيرة، حيث أصبح أهم الأسلحة التي يعتمد عليها المدرب فيتوريا، فيما تبقى من مباريات الموسم الرياضي الحالي.

ونجح موسى في إنهاء صيامه التهديفي، بل ونجح في إثبات نفسه في صناعة الأهداف أيضًا، ليكون أحد أهم أسلحة فيتوريا في مواجهة الاتحاد.