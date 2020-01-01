أخبار النصر اليوم | والد عسيري يفجر مفاجآت وحقيقة ضم غريب من الأهلي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 20 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 20 يوليو 2020 ...

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الأهلي يُوضح حقيقة انتقال العويس وغريب للهلال والنصر

أوضح مسؤول في إدارة النادي الأهلي السعودي حقيقة ما يُثار في الإعلام مؤخرًا حول قُرب انتقال لاعبي الفريق، محمد العويس وعبد الرحمن غريب، إلى ناديي الهلال والنصر، استغلالًا للأزمة المالية التي يُعاني منها الفريق الجداوي.

الأمور داخل قلعة الراقي لا تسير جيدًا، خاصة في ملف تجديد عقود اللاعبين، إذ خسر الفريق قبل أيام قليلة نجمه عبد الفتاح عسيري الذي وقع على عقود انضمامه للنصر عقب نهاية عقده مع الأهلي في يناير القادم. " اقرأ التفاصيل "

اتحاد الكرة يُبلغ أندية الدوري السعودي بعدد وآلية التغييرات الجديدة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعدد وآلية التغييرات الجديدة التي اعتمدت للمراحل الثمانية المتبقية في البطولة هذا الموسم.

الدوري السعودي متوقف منذ مارس الماضي بسبب الإجراءات الحكومية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد اتخذت الجهات المسؤولة قرارًا بعودته في الرابع من أغسطس القادم. " اقرأ التفاصيل "

والد عبد الفتاح عسيري: الهلال فاوضنا والأهلي لم يكن جادًا

أكد توفيق عسيري، والد عبد الفتاح عسيري اللاعب المنتقل حديثًا لصفوف نادي النصر، على أنه تلقى اتصالات من جانب نادي الهلال للتعاقد مع نجله.

عسيري قال خلال تصريحات لقناة "22 الفضائية": "لم أكت أتمنى مغادرة عبد الفتاح للنادي الأهلي كمشجع أهلاوي، ولكن بيئة النصر تظل جاذبة لنجاح أي لاعب". " اقرأ التفاصيل "

مختار علي يفوز بالتحدي ويواصل خفض وزنه

نجح مختار علي، لاعب نادي النصر، في الفوز بالتحدي مع الجهاز الفني للفريق، حيث استطاع أن يخفض وزنه نحو 3 كليوجرامات في فترة وجيزة، بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

الجهاز الفني للنصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، كان قد تفاجأ بالزيادة الملحوظة على جسم مختار، بعد عودته إلى أداء التدريبات، حيث وعد اللاعب بإنقاص وزنه وزيادة معدله اللياقي، وفق اتباعه لنظام غذائي.