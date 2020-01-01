أخبار النصر اليوم | عودة نور الدين أمرابط وجوليانو يتفوق على الجميع

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 1 يوليو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 ...

عودة نور الدين أمرابط ومختار علي

وصل فجر اليوم ثنائي نادي النصر نور الدين أمرابط ومختار علي بعد نجاح إدارة العالمي في ترتيب وصول اللاعبين بعد تعطل عودتهم للفريق خلال الفترة الماضية بسبب ظروف الطيران.

إدارة النصر تدفع الرواتب المتأخرة

أغلقت إدارة النصر جميع الرواتب المتأخرة للاعبي الفريق الأول بعد أن أودعت أمس الثلاثاء الدفعة الأخيرة في حسابات اللاعبين.

المزيد من الفرق

وكان الفريق قد اكتفى البارحة بفترة تدريبية واحدة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا الذي يواصل تخصيص الجانب الأكبر لرفع المعدل اللياقي.

صفقة تبادلية بين النصر وجلطة سراي

أكدت ميديا تركية أن نادي جلطة سراي التركي قد يبرم صفقة تبادلية مع إدارة نادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موقع صحيفة “أكشام” التركية أن اللاعب البرازيلي جوليانو يرغب في الرحيل عن النصر بسبب عدم سداد مستحقاته المتأخرة، في حين يعد جلطة سراي أحد أبرز المهتمين بضم اللاعب.

رقم خاص لـ "جوليانو" بعد العودة

قالت تقارير صحفية محلية أن اللاعب البرازيلي جوليانو سجل رقم مميز في المعدل اللياقي بين اللاعبين، وذلك بعد أن أنقص من وزنه 4 كيلوجرام، ليُسجل أعلى مُعدل لياقي بين لاعبي النصر بعد عودة التدريبات.