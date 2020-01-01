أخبار النصر اليوم | غربلة فيتوريا وموقف مفاجئ من يحيى الشهري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 3 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 ...

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رئيس أتلانتا يوافق على انتقال لاعبه إلى النصر السعودي

كشف دارين إيليس، رئيس نادي أتلانتا الأمريكي، عن موافقته على بيع لاعبه بيتي مارتينيز، إلى نادي النصر السعودي ، وذلك بعد التطورات التي شهدتها المفاوضات، التي قاربت على الانتهاء بنجاح.

نادي النصر قدم عرضًا لنادي أتلانتا خلال الأيام الماضية، من أجل التعاقد مع بيتي مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه بضمه. " اقرأ التفاصيل "

خاص | فلامنجو البرازيلي يرفض عرضًا مغريًا من النصر السعودي لضم أراسكيتا

رفضت إدارة نادي فلامنجو البرازيلي، عرضًا مغريًا من نادي النصر السعودي ، بشأن ضم لاعبه الأوروجوياني جيورجيان أراسكايتا، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي النصر يبحث عن التعاقد مع لاعب وسط هجومي مميز خلال فترة الانتقالات المقبلة، حيث أكدت بعض التقارير الصحفية على أنه يفاوض اللاعب الألماني مسعود أوزيل، من أجل ضمه. " اقرأ التفاصيل "

فيتوريا يستغل البطولة الآسيوية لتحديد مصير لاعبيه

قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، تطبيق مناورات بعد كل مباراة بدوري أبطال آسيا، للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات، تمهيدًا لرفع تقريره النهائي بعد العودة إلى الرياض.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن التقرير سيتضمن الأسماء التي لن يحتاج لها المدرب البرتغالي، لإتاحة الفرصة لإدارة النادي لإعارتهم والمشاركة مع فرق أخرى.

فيتوريا سيقوم باصطحاب جميع اللاعبين سواء المسجيلين في البطولة أو غيرهم، من أجل تجهيزهم للدوري السعودي الموسم الجديد.

بعد إخطاره بالرحيل .. يحيى الشهري يرفض في صفقة مقايضة

رفض يحيى الشهري، لاعب نادي النصر، فكرة الخروج من العاصمة السعودية الرياض، بعد إخطاره بالاستغناء عن خدماته.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الشهري يرفض أيضًا فكرة إقحام اسمه في أي صفقة مقايضة مع أي فريق خلال الفترة المقبلة.