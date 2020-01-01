أخبار النصر اليوم | صدمة أمرابط ولاعب العالمي يقترب من الفيصلي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 6 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 ...

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صدمة كبيرة في النصر السعودي بطلها نور الدين أمرابط

تلقى نادي النصر السعودي، صدمة كبيرة بطلها الجناح المغربي نور الدين أمرابط، قبل استئناف الفريق لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا خلال شهر سبتمبر الجاري. ( طالع التفاصيل )

لاعب النصر يقترب من الفيصلي

أكدت صحيفة "الاقتصادية" أن عبد العزيز الجبرين؛ لاعب النصر، اقترب من الانضمام إلى الفيصلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العنابي دخلت في مفاوضات جادة لضم اللاعب، لكنها تنتظر موافقة الطرفين المبدئية كي تتقدم بعرضها المالي.

هل ينضم لاعب الفتح للنصر؟

علق سعد العفالق؛ رئيس نادي الفتح، على ما تردد عن انضمام لاعب الفريق علي الحسن إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال رئيس الفتح، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "كثير من الإشاعات تتردد خلال هذه الفترة عن صفقات، لكنني لن أؤكد أو أنفي رحيل الحسن حاليًا".

الأخضر الشاب يترك لاعبه للنصر

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة النصر اتفقت مع المنتخب السعودي للشباب، على ترك لاعب العالمي أيمن يحيى، للتوجه إلى قطر مباشرةً من كرواتيا، في نهاية الأسبوع الجاري، للانضمام إلى بعثة الأصفر التي ستخوض منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في منتصف سبتمبر الجاري.

الأخضر الشاب يخوض حاليًا دورة تجريبية في كرواتيا تنتهي في 11 من سبتمبر الجاري، استعدادًا لكأس آسيا أوزباكستان 2020.