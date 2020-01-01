أخبار النصر اليوم | فوزير يعلق على أزمته وبخاري ينال الإشادة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 9 يوليو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 9 يوليو 2020 ...

فوزير: لن أحرم النصر من التسجيل

أكد محمد فوزير، لاعب نادي الرائد، على أنه لن يحرم فريقه السابق النصر من التسجيل في فترات الانتقالات المقبلة، بعد قرار فض المنازعات بالاتحاد الدولي "فيفا"، بإلزام العالمي بدفع 260 ألف دولار نتيجة عدم تسليم اللاعب رواتبه المتأخرة.

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فوزير قال خلال تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "تواصلت مع الإدارة النصراوية كثيرًا من أجل تسلم رواتب 4 شهور متأخرة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ولكن لم أجد حلًا إلا رفع القضية أمام الجهات القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك في يوليو 2019م".

وتابع: "سيتم إنهاء القضية قريبًا من خلال التوصل إلى حل ودي بيني وبين إدارة النصر، فعلاقتي وطيدة مع النصر ولا يمكن أن أسهم في حرمانهم من التسجيل في فترات الانتقالات المقبلة".

نور الدين أمرابط يخضع لفحوصات طبية للتأكد من سلامته

يخضع المغربي نور الدين أمرابط، لاعب وسط فريق نادي النصر، للفحوصات الطبية الشاملة اليوم، من أجل التأكد من سلامته من فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتيجة المسحة الأولى إيجابية.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن أمرابط لا يعاني من أعراضًا قوية، حيث ينتظر نتائج فحوصاته التي سيجريها اليوم، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين.

ويواصل أمرابط برنامجه اللياقي، من أجل الإعداد لمباراة الهلال القادمة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الشباب يمدد عقد الصليهم دون الرجوع للنصر

قامت إدارة نادي الشباب، بتمديد عقد عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط الفريق، إلى نهاية الموسم، دون الرجوع إلى ناديه الجديد النصر.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن إدارة النصر مددت عقدي عبد المجيد الصليهم وحسن معاذ، لاعبا الفريق إلى منتصف سبتمبر المقبل، بعد الاتفاق معهما.

الصحيفة السعودية أكدت على أن تمديد عقد الصليهم حدث دون الرجوع إلى النصر، لأن عقده مع الشباب ساريًا قبل تعليق النشاط الرياضي.

بخاري يُظهر جاهزيته وينال إشادة مدرب النصر

ظهر أمين بخاري، حارس مرمى نادي النصر الجديد، بدرجة جاهزية كبيرة، نالت إشادة مدرب حراس مرمى العالمي خلال تدريبات أمس الأربعاء.

وتمكن بخاري في ثاني حصة تدريبية يخوضها مع فريقه الجديد، من التصدي بكفاءة لتسديدات زملائه دون تأثر بفترة التوقف الطويلة.