أخبار النصر اليوم | محاولة للحصول على عقد عبدالفتاح عسيري وعقوبات منتظرة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 22 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 ...

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محاولة لتسجيل عسيري في الآسيوية

قالت تقارير أن إدارة النصر تستعد لإرسال خطاب للنادي الأهلي لشراء الفترة المتبقية من عقد النجم عبدالفتاح عسيري من أجل تسجيله في القائمة الآسيوية .

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