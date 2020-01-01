أخبار النصر اليوم | موقف نور الدين أمرابط من الرحيل ودعم شرفي من جديد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 14 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 ...

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تريساكو يرفض التعليق على حكم ديربي الرياض

امتنع فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التعليق على أداء حكم الديربي الذي جمع النصر والهلال ضمن منافسات الأسبوع 23 بالدوري، كما رفض التعليق على بيان نادي النصر.

وقال الإسباني تريساكو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: بخصوص رأيي على أداء الحكم الفرنسي في ديربي الرياض، أوضح أننا لا نقوم بالتعليق على أداء الحكام على القنوات التلفزيونية.

أمرابط لن يرحل عن النصر

نفى مصدر مسؤول في إدارة النصر لصحيفة "الرياض" كل الأخبار التي تواترت في اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رحيل اللاعب المحترف المغربي نور الدين أمرابط عن الفريق الموسم المقبل لاسيما في ظل تبقي موسم على نهاية عقد اللاعب مع النصر.

بغلف يدعم خزينة النصر

واصل العضو الذهبي في نادي النصر عبدالعزيز بغلف دعمه المادي القوي لخزانة النادي بعدما أعلن البارحة عن تقديمه مبلغ ثلاثة ملايين ريال، إذ أكد بغلف على أن هذا الدعم يأتي في إطار الوقفة مع إدارة النادي للاستمرار في بناء كما وصفه "بنصر عظيم" للفترة المقبلة

ماجد عبدالله يوجه رسالة إلى إدارة النصر

وجه ماجد عبدالله نجم النصر السابق والمنتخب السعودي، رسالة إلى إدارة النصر، وانتقدهم بسبب عدم الاستعانة بالنجوم السابقين.

وقال عبدالله في تصريحات متداولة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رغبة الإدارة ابتعاد النجوم، لذلك أنا بعيد، يريدون صناعة المجد بدون النجوم".