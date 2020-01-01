أخبار النصر اليوم | فيتوريا يرفض راحة اللاعبين وموقف رائع تجاه الزيلعي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 14 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ...

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تحرك جديد من الإدارة بشأن معسكر الفريق

تسعى إدارة نادي النصر لإعادة تجهيز المعسكر بصورة مميزة في غضون أيام قليلة للاستفادة منه في إعداد الفريق بعد قرار استئناف الأنشطة الرياضية المعلقة منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد.

ونجحت إدارة النادي العاصمي بتجهيز المعسكر الخاص في فترة زمنية قياسية ووفقاً لمواصفات عالمية، حيث بدأ العمل في تجهيز المعسكر يوم 22 يونيو قبل إعلان الانتهاء منه يوم أمس.

فيتوريا يرفض راحة اللاعبين

رفض المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا منح اللاعبين راحه ليوم غدٍ وقرر منح اللاعبين حصتين تدريبتين.

فوز كبير على الأنوار

اكتسح فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره فريق الأنوار وتغلب عليه بنتيجة 10ـ1 في اللقاء التجريبي الذي جمعهما أمس على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في الرياض.

موقف رائع من الثنيان تجاه خالد الزيلعي

زار نجم الهلال السابق يوسف الثنيان، ويحيى الشهري نجم النصر الحالي، مساء أمس اللاعب خالد الزيلعي، للاطمئنان عليه، بعد العرض الصحي الذي يعاني منه.