أخبار النصر اليوم | إصابة جديدة بفيروس كورونا وأمرابط يوضح موقفه

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 5 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 5 سبتمبر 2020 ...

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خوف بالنصر من إصابة حمد الله قبل الآسيوية

حالة من الخوف تسيطر على الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، من الإصابة التي تعرض لها المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن حمد الله سيخضع للكشف الطبي على مفصل القدم اليوم، بعد تعرضه للإصابة في مباراة النصر.

ويخشى الجهاز الفني أن تكون الإصابة في موضع إصابته السابقة، والتي حرمته من المشاركة في بعض المواجهات بالموسم الماضي، ومباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا، حيث ستجعله يغيب لمدة لن تقل عن 14 يومًا.

إصابة لاعب النصر الجديد بفيروس كورونا

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها عبد الله الشنقيطي لاعب نادي النصر المنضم حديثًا للفريق من صفوف الأنصار، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الشنقيطي سيخضع للعزل الصحي، وابتعال البروتوكول العلاجي، حتى إتمام الشفاء، وبعدها سيلتحق بشكل طبيعي بتدريبات النصر، بعد التأكد من سلبية مسحته.

كيم جين سو يصل الرياض غدًا للانضمام للنصر

يصل اللاعب الكوري كيم جين سو إلى العاصمة السعودية الرياض غدًا الأحد، عبر رحلة مباشرة من دبي، لينضم لصفوف ناديه الجديد النصر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كيم سيخضع لكشف طبي متكامل بعد وصوله إلى الرياض، قبل مشاركته في تدريبات فريقه الجديد.

ومن المقرر أن يسافر فريق النصر إلى قطر يوم 12 سبتمبر المقبل، لاستكمال مباريات دوري أبطال آسيا، حيث لن يستطيع المشاركة في أول مباراة أمام سباهان أصفهان الإيراني، لحصوله على إنذارين مع فريقه السابق أمام جيونبوك.

نور الدين أمرابط يوضح سبب حادثة "خلع القميص"

حرص المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، على توضيح سببخلعه لقميصه، فوز تبديله في آخر دقائق مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، بناءً على طلبه.

أمرابط نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها أنه كان متخوفًا من تعرضه للإصابة تحرمه من المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وكتب أمرابط عبر حسابه: "جمهور النصر الغالي، كمنتمٍ لهذا الكيان الكبير، أحترق عندما أشعر بإصابة خوفاً من عدم التشرف بتمثيل النادي خصوصاً في بطولة آسيا، وهو حلمنا جميعاً، لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت بحاله قلق رهيبة ولا يمثل وضع القميص بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف".

وتابع: "أقول لا يمثل إلا من لا يتمنى التوفيق للنصر، كل حبي وتقديري لكم‏".