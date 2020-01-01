أخبار الزمالك | سداسي "أبيض" في منتخب مصر .. وإشادة محمد صلاح بالقطبين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 6 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 6 نوفمبر 2020.

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صلاح: فخور بالأهلي والزمالك وأخشى "الحساسية" بين اللاعبين

أبدى محمد صلاح، لاعب ليفربول، فخره بوصول فريقين مصريين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على منتخب مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الحالي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وللمرة الأولى في تاريخ القطبين المصريين. (طالع التفاصيل)

كم عدد بطولات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا؟

أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية في القرن الماضي بإفريقيا، مدرسة الفن والهندسة كما يحلو لمشجعيه وصفه، النادي الذي دائمًا وأبدًا على القمة مما وضع في الأزمات، إنه الزمالك، الذي الآن يدخل معتركًا استثنائيًا بوصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يواجه مواطنه وغريمه الأزلي، الأهلي.

ووصل الزمالك إلى النهائي بعد أن تغلب على الرجاء في نصف النهائي ذهابًا بهدف نظيف في المغرب وإيابًا بثلاثية لهدف في القاهرة، ليضرب موعدًا مع الأهلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم 27 نوفمبر الحالي. (طالع التفاصيل)

الشناوي، طارق حامد والتشكيل المثالي للدوري المصري 2019-2020

اختتم أخيرًا الموسم الطويل جدًا من الدوري المصري وقد حافظ الأهلي على لقبه للموسم الخامس على التوالي وحل الزمالك ثانيًا، تألق العديد من اللاعبين خلال الموسم لكننا اخترنا الأفضل لنُكون التشكيل المثالي للدوري المصري 2019-2020 (طالع التفاصيل)

الغندور: كريستيانو رونالدو؟ نملك مصطفى محمد في الزمالك

تحدث خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن مهاجم الفريق الأبيض مصطفى محمد وتألقه أمام الرجاء في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وكان مصطفى محمد قد أحرز هدفين في مرمى الرجاء، الأربعاء ليساهم في صعود فريقه إلى النهائي ليضرب موعدًا مع الأهلي . (طالع التفاصيل)

حسام البدري يكشف أسماء لاعبي الزمالك المنضمين لقائمة منتخب مصر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة لاعبي الزمالك الذين وقعوا عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي توجو.

وقرر البدري ضم كلًا من محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

ويواجه منتخب مصر نظيره التوجولي ذهابًا يوم 14 في القاهرة، على أن تكون مباراة العودة يوم 17 خارج الديار.

موسيماني: أفضل ذكرى لي كمدرب هي الفوز على الزمالك!

اعتبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الذكرى الأفضل له كمدرب طوال مسيرته كانت الفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 عندما كان مدربًا لصن داونز.

موسيماني في ذلك التوقيت تفوق على الفارس الأبيض ذهابًا في بريتوريا بثلاثية نظيفة، ثم هُزم إيابًا بهدف نظيف من توقيع ستانلي، ليتوّج باللقب الأول له في ذات الأذنين الإفريقية.

الآن يستعد موسيماني لنهائي آخر من البطولة الإفريقية أمام الزمالك ولكن هذه المرة وهو يُدرب الغريم الأزلي لميت عقبة، الأهلي، يوم 27 نوفمبر الحالي على ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)