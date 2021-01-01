أخبار الزمالك اليوم | ثقة حازم إمام .. وطلب من رئيس سموحة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 31 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 31 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

كارتيرون: لاعبو الدوري السعودي أفضل من المصري "الأقوى إفريقيًا"

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن مستوى لاعبي الدوري السعودي أفضل من لاعبي الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الأخير الأقوى في إفريقيا.

كارتيرون كانت له تجربتين في السعودية، الأولى مع نادي النصر، والثانية كانت مع التعاون، قبل أن يعود إلى الزمالك مرة أخرى خلال الفترة الماضية. " اقرأ التفاصيل "

مصطفى محمد: عانيت كثيرًا في الزمالك

أكد مصطفى محمد؛ المحترف في صفوف جلطة سراي التركي، أنه عاش فترة صعبة بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه تحمل الكثير من أجل جمهور القلعة البيضاء.

المهاجم المصري انتقل إلى صفوف النادي التركي في فبراير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف من الزمالك، مع وجود بند يتيح لجلطة سراي شرائه نهائيًا. " اقرأ التفاصيل "

حازم إمام: واثق من بقاء الزمالك على صدارة الدوري

أكد حازم إمام، لاعب نادي الزمالك السابق، على أنه واثق من قدرة الفريق الأبيض في البقاء على قمة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، حتى بعد إنهاء الأهلي مؤجلاته.

إمام قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الزمالك أفضل من الموسم الماضي بكثير، وسيبقى في الصدارة رغم مؤجلات الأهلي، وذلك بعد أن ينجح في الفوز بالمباراة المؤجلة بينهما، لتسير الأمور بشكل جيد، وعلى اللاعبين التعامل بتركيز كبير".

رئيس سموحة يطلب من رئيس الزمالك زيارة ناديه

أرسل محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، طلبًا إلى عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بزيارة نادي سموحة السكندري.

ومن جانبه رحب عماد عبد العزيز باتصال فرج عامر بالزيارة، من أجل توطيد العلاقات، وطلب تحديد الموعد عقب مباراة مولودية الجزائر بختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.