أخبار الزمالك اليوم | 6 ناشئين بمعسكر برج العرب وتحفيز اللاعبين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 11 يوليو 2020 ..

وزارة التموين: الأهلي سجل شعار القرن وندرس طلب الزمالك

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديدًا جهاز تنمية التجارة الداخلية بيانًا رسميًا حول الصراع الدائر بين ناديي الأهلي والزمالك حول تسجيل علامة نادي القرن.

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الزمالك كان قد أعلن تقديمه طلب لتسجيل علامة "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" قبل عدة أيام، وقد أكدت الوزارة ذلك الأمر لكن مع الإشارة إلى أن الأهلي سجل لقب نادي القرن باسمه عام 2007. " اقرأ التفاصيل "

فرجاني ساسي وحازم إمام ينضمان لمعسكر الزمالك

شهد معسكر نادي الزمالك، انضمام الثنائي حازم إمام وفرجاني ساسي، لاعبا الفريق الأبيض، لمعسكر الفريق المقام حاليًا في برج العرب، بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.

فريق الزمالك خاض مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث ركز على التدريبات البدنية، وقسم اللاعبين لمجموعتين اتباعًا للإجراءات الوقائية.

الزمالك يضم 6 ناشئين في معسكر برج العرب

كشف طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن إنه تم بالفعل تصعيد 6 لاعبين من القطاع، لينضموا لصفوف الفريق الأول، خلال المعسكر المقام حاليًا في مدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث يستمر لمدة 15 يومًا استعدادًا لعودة المنافسات الكروية.

وينضم السداسي لمعسكر الزمالك، بعد إجراء المسحة الطبية الثالثة، للكشف عن فيروس كورونا، حيث سينضمون غدً أو بعد غد على أقصى تقدير.

ومن المقرر أن ينضم كلًا من: "بيسو (لاعب وسط مدافع)، ياسين مرعى (مدافع وظهير أيسر)، حسام عبد المجيد (مهاجم)، حسام أشرف (مهاجم)، أسامة فيصل (مهاجم) وسيف فاروق جعفر (صانع ألعاب).

الزمالك يحفز لاعبيه ويصرف راتب شهر

صرف نادي الزمالك راتب شهر للاعبي الفريق، خلال تواجدهم في المعسكر المقام ببرج العرب بالأسكندرية، وذلك لتحفيزهم من أجل الاستعداد بقوة لعودة المنافسات الكروية الفترة القادمة.

جاء ذلك بعدما تنازل لاعبي الزمالك على راتب شهرين من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تم استئناف التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

حازم إمام ينضم لمعسكر الزمالك بعد سلبية فحس كورونا

ظهرت مساء أمس نتيجة المسحة الطبية الثانية للاعب الزمالك حازم إمام، وقد جاءت سلبية مما يؤكد خلوه من فيروس كورونا.

وقد انضم اللاعب سريعًا لمعسكر الفريق المقام في برج العرب بالإسكندرية بناءً على طلب من الإدارة والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

الزمالك يُحاول إفساد خطة الرجاء وحميد أحداد

أفادت مصادر صحفية مصرية أن الزمالك بدأ الترتيب لإجراءات عودة حميد أحداد من المغرب، حيث يرى النادي أن عقد إعارته للرجاء المغربي قد انتهى في 30 يونيو الجاري رافضًا التمديد حتى نهاية الموسم الجاري والذي تم تمديده بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويُحاول الزمالك بهذه الخطوة إفساد خطة النادي المغربي بضم اللاعب مجانًا بعدما يضطر الأبيض لفسخ عقده لازدحام قائمته بعدد كبير من اللاعبين الأجانب، ويُرحب أحداد بتلك الخطة خاصة لنجاحه مع الرجاء.

الزمالك يحصل على توقيع بكري ويُفاوض بيراميدز حوله

أفاد الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر فضائية النهار المصرية أن الزمالك حصل على توقيع عبد الله بكري مدافع بيراميدز، وقد بدأ حاليًا مفاوضاته مع ناديه لإتمام الصفقة نهائيًا.

وأضاف أن بيراميدز طلب مليون دولار للتخلي عن اللاعب أو 10 ملايين جنيه مصري بجانب خدمات محمد عبد الغني.

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