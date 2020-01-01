أخبار الزمالك اليوم | حقيقة المفاوضات لضم العراقي، وقيد مهاجمي الشباب قاريًا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 9 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 9 نوفمبر 2020.

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الزمالك يستقر على قيد هذا الثنائي الشاب في قائمته القارية للموسم الجديد

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن إدارة الزمالك قررت قيد المهاجمين الشابين حسام أشرف وأسامة فيصل في قائمة الفريق الأفريقية للموسم القادم بعد ظهورهما الجيد جدًا خلال المباريات القليلة التي لعبوها هذا الموسم في الدوري المصري.

المصري يُوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لضم كريم العراقي

أكد سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي أن الزمالك لم يطلب التعاقد مع كريم العراقي، مضيفًا "الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات معنا حول كريم العراقي، لو تلقينا عرضًا جيدًا سنوافق بالتأكيد".

تغير في موقف عاشور وجابر من البقاء في الزمالك

أفادت مصادر صحفية مصرية أن موقف الثنائي إمام عاشور وإسلام جابر من البقاء في الزمالك تغير تمامًا في الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والتعاقد مع جايمي باتشيكو.

المصادر أوضحت أن اللاعبين كانا خارج الحسابات تمامًا وأقرب للرحيل عن الزمالك الموسم القادم، لكن تألقهما وإجادتهما اللعب في أكثر من مركز مع باتشيكو غير من ذلك الأمر وجعل بقاءهما مع الفريق الأبيض الموسم الجديد مؤكد تمامًا.

مكافأة استثنائية للاعبين حال فوزهم بدوري أبطال أفريقيا

أفادت مصادر صحفية أن مجلس إدارة الزمالك وعد اللاعبين بمكافآت استثنائية وكبيرة جدًا حال الفوز على الأهلي والتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخ النادي.