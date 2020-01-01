أخبار الزمالك اليوم | موقف محمد أوناجم .. وتعيين حكم النهائي أمام الأهلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 26 نوفمبر 2020.

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السولية وفتحي أم حامد وساسي .. من يتفوق قبل نهائي دوري الأبطال؟

الجميع يترقب مباراة القرن، والتي ستجمع بين العملاقين الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك مساء يوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فهناك العديد من الأمور الفنية التي يجب مناقشتها قبل تلك المباراة المهمة.

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ودائمًا ما يلعب لاعبي خط الوسط دورًا مهمًا في مثل تلك المباريات الكبرى، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي، فهم يشكلون حركة الوصل بين خطي الدفاع والهجوم، ويستطيعوا أن يتحكموا في "رتم" المباراة. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. جزائري حكمًا لنهائي القرن بين الزمالك والأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم الخميس، طاقم التحكيم الذي سيدير نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، المنتظر إقامته غدًا الجمعة.

الفارس الأبيض يستضيف الشياطين الحمر، في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020. ( طالع التفاصيل )

حينما كان يرفض مرتضى الهروب والخمور السبب .. كواليس مخاصمة لقب إفريقيا للزمالك

كأس مر ذاقه الزمالك على مدار 18 عامًا مضت، وكأن كأس دوري أبطال إفريقيا نسخة عام 2002 كان بمثابة لعنة أصابت الفارس الأبيض، حَرَم عليه اللقب من بعدها..

في 2002، وأمام من أقصاه الأبيض من نصف نهائي النسخة الحالية؛ الرجاء المغربي، خطف الزمالك اللقب آنذاك بتعادله في المغرب سلبيًا دون أهداف، وفوزه في الإياب على استاد القاهرة الدولي بهدف نظيف، سجله تامر عبد الحميد "دونجا"، في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. ( طالع التفاصيل )

ما وراء الطبيعة .. 6 مشاهد مرعبة قد تواجهك في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

الجماهير تحبس أنفاسها، ليس من الآن أو قبل المباراة غدًا، بل منذ أن عرف عشاق الناديين أن الأهلي والزمالك سيتواجهان في نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة الدولي.

الأهلي والزمالك لأول مرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في لقاء أطلق عليه نهائي القرن، لإثارة ومتعة المواجهة بين قطبي الكرة المصرية على لقب قاري بعد غياب دام طويلًا للأهلي منذ 2013 وللزمالك منذ 2002. ( طالع التفاصيل )

موقف محمد أوناجم من مواجهة الأهلي

شارك المغربي محمد أوناجم نجم الزمالك في مران فريقه كاملًا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، أن اللاعب أصبح جاهز طبيًا للمشاركة مع الزمالك، بعد الإصابة الذي تعرض لها قبل لقاء نادي مصر في كأس مصر.

بنشرقي: دوري الأبطال يظهر قدراتي وتجربتي مع الزمالك تشبه الوداد

أكد المغربي أشرف بنشرقي؛ لاعب الزمالك، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر بمثابة تحدٍ خاص له، مشددًا على صعوبة مواجهة الأهلي وأنها مباراة خارج الحسابات. ( طالع التفاصيل )

الزمالك: جماهيرنا تقبلت نتائج مسحة كورونا بعد تغيير الشركة

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن جماهير ناديه تقبلت نتائج المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، دون أي مشاكل، بعدما تم تغيير الشركة المسؤولة. ( طالع التفاصيل )

زي نهائي القرن

أسفر الاجتماع الفني الخاص بنهائي القرن المنتظر بين الأهلي والزمالك، على ارتداء الأول للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، أما الحارس فسيرتدي الزي الموف بالكامل.

أما الزمالك فسيرتدي الزي الأبيض بالكامل، على أن يرتدي حارسه الزي الأخضر بالكامل.

ثنائي الأبيض يغادر المعسكر

غادر الثنائي يوسف أوباما وعبد الله جمعة؛ لاعبا الزمالك، معسكر الفريق اليوم الخميس، بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا، ليلحقا بزميلهما محمود حمدي "الونش".

وتوجه الثنائي لمنزليهما للدخول في فترة حجر منزلي، على أن يجروا فحص جديد بعد عدة أيام للاطمئنان على حالتهما.

أحمد حسن: الزمالك المتضرر من الغياب أكثر من الأهلي

يرى أحمد حسن؛ قائد منتخب مصر الأسبق، أن الزمالك سيتأثر بغياباته أكثر من الأهلي في نهائي القرن.

الأبيض يغيب عنه محمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ويوسف أوباما، أما الأحمر فيفقد خدمات صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج، لإصابتهم بفيروس كورونا.

وقال حسن، خلال تصريحات إذاعية: "الونش هو أفضل مدافع في مصر حاليًا وطبيعي سيتأثر الزمالك بغيابه، وأيضًا الأبيض ليس لديه بديل لجمعة، أما أوباما فهو عنصر مميز تحت رأس الحربة، لذلك الزمالك سيتأثر كثرًا بغيابهم".

وأضاف: "أما الأهلي فإصاباته غير مؤثرة، صالح لا يشارك منذ زمن، ووليد ليس أساسيًا، وديانج يمكن تعويضه بحمدي فتحي، الذي ظهر بصورة جيدة أمام توجو مع منتخب مصر".