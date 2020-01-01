أخبار الزمالك اليوم | موقف ساسي في الميركاتو وتعافي نجم الأبيض السابق من كورونا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 3 يونيو 2020 ..

تركي آل الشيخ يكشف عن مصير حسام عاشور وميدو يطلبه في الزمالك

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس النادي الأهلي الشرفي السابق عن موقفه من دعم اللاعب حسام عاشور بعد خروجه من حسابات الأهلي وتوجيه الشكر له من قبل إدارة النادي.(طالع التفاصيل)

الزمالك أفشل انتقاله لإنجلترا ونصيحة بلعب الجولف .. أشياء قد لا تعرفها عن متعب

واحد من المهاجمين التاريخيين في الكرة المصرية والنادي الأهلي، عماد متعب صاحب الأهداف القاتلة طوال تاريخه الكروي.

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عماد متعب لن ينساه عشاق الساحرة المستديرة المصرية بشكل خاص والإفريقية بشكل عام لما قدمه خلال مسيرته سواء على مستوى المنتخب أو النادي.

حياة عماد متعب مليئة بالكثير من الإنجازات وبعض الإخفاقات والأحداث المثيرة، وسنرصد لكم خلال التقرير التالي بعض الحقائق التي قد لا تعرفها عن عماد متعب.(طالع التفاصيل)

تقارير .. الكشف عن موقف ساسي من الاستمرار مع الزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك متمسك بالبقاء في الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "تونس الرقمية"، أن اللاعب لا يرغب في مغادرة الزمالك رافضًا ما تردد حول وجود عرض للعودة إلى الخليج مرة أخرى.

تعافي المدير الفني لاتحاد الكرة المصري من فيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعافي مديره الفني محمود سعد نجم الزمالك السابق من فيروس كورونا، بعد إعلان إصابته منذ أيام.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد المصري أن عينة التحاليل الخاصة بمحمود سعد جاءت سلبية وتماثل للشفاء بعد خضوعه للعلاج.