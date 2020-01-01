أخبار الزمالك اليوم | تأجيل اجتماع "الكرامة"، وشوبير يكشف صفقتي النادي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 ..

تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الزمالك 24 ساعة أخرى

أعلن نادي الزمالك تأجيل اجتماع مجلس إدارته المهم والحاسم 24 ساعة أخرى ليُقام ظهر غدٍ الأربعاء بدلًا من اليوم الثلاثاء.

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وكتب النادي عبر موقعه الرسمي "يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور اجتماعًا مهمًا في الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل، والمؤجل من يوم الأحد الماضي، من أجل مناقشة المهزلة غير المسبوقة التي تمس كرامة نادي الزمالك وكرامة مجلس إدارته وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره الغفيرة العظيمة".

شوبير: خطوة واحدة لإعلان الزمالك رسميًا تعاقده مع ثنائي بيراميدز

قال الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك حصل بالفعل على توقيع ثنائي بيراميدز، لاعب الوسط نبيل عماد دونجا والمدافع عبد الله بكري، بعد أن توصل لاتفاق معهما حول كافة بنود العقد.

وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقتين سيكون بعد التوصل لاتفاق مع ناديهما حول التفاصيل المالية لانتقالهما.

رد رسمي .. هل دونجا هو صفقة الزمالك الكبرى؟

العديد من التقارير أفادت أن نبيل دونجا هو الصفقة الجديدة للزمالك، لكن مسؤول بيراميدز نفى الأمر. التفاصيل هنا

اتحاد الكرة المصري: لا مشكلة في إصابات "كورونا"، وشرط واحد لتأجيل المباريات

الإصابات المعلن عنها بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري المصري لن تؤثر على قرار استئناف الموسم. التفاصيل هنا

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