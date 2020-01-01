أخبار الزمالك اليوم | مناقشة جدول الدوري مع كارتيرون والإعداد لإفريقيا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 2 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 2 يوليو 2020 ..

الزمالك: سنناقش جدول الدوري مع كارتيرون فور إعلانه

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه في حالة إصدار جدول مباريات الدوري المصري، سيتم مناقشته مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

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أنور قال خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "الزمالك لديه ارتباط إفريقي سبتمبر المقبل، وسنبدأ المسحات الخاصة بفيروس كورونا يوم الخميس".

وتابع: "ليس لدينا معولمات عن الدوري، ولا يوجد جدول أو تواريخ، والاتحاد الإفريقي أعلن عن أن الموسم الجديد سيكون منتصف أكتوبر، وهناك مشكلة بأننا كي نقوم بقيد لاعبًا، لابد من إضافته للقائمة المحلية ثم الإفريقية.

أنور: نظام دوري الأبطال الجديد أفقد الأهلي والزمالك ميزة

يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك ميزة افتقدها فريقه والنادي الأهلي، بالنظام الجديد لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أنور قال خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "الأهلي والزمالك فقدوا ميزة كانت لديهم، وهي أن مباراة العودة كانت ستقام في القاهرة، والعكس صحيح بالنسبة لكل من الوداد والرجاء".

وتابع: "إقامة نصف النهائي والنهائي بالإمارات سيكون ميزة بالنسبة لنا بالفعل".

إينو: تعرضت للظلم والتجاهل في الزمالك وجوزيه طلبني بالاسم

أكد معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، على أنه تعرض للظلم والتجاهل في نادي الزمالك، قبل الانتقال إلى القلعة الحمراء، بعدما طلب تعديل قيمة عقده المالية، وهو كان السبب الرئيسي في رحيله عن القلعة البيضاء.

إينو قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "كنت أتحدث مع إدارة الزمالك لتعديل عقدي، ولم يتم تقديري وتعرضت للظلم والتجاهل الشديد، بحجة أنني ابن النادي".

وتابع: "مانويل جوزيه قال لي أنه طلب التعاقد معي بالاسم، وأبدى إعجابه بالتزامي مع الزمالك، بالرغم من معامتهم السيئة لي".

محمد صلاح: يجب على الزمالك التعامل مع مباريات الدوري كإعداد لإفريقيا

أكد محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، على أنه يجب على فريقه أن يبعل مباريات الدوري كأنها مباريات تجريبية للبطولة الإفريقية، وهي الأهم لناديه وجماهيره.

صلاح قال خلال تصريحات عبر برنامج البريمو: "لن يكون لديك فرصة لخوض مباريات ودية وعندما تبدأ الدوري ستكون لياقتك 40 أو 50% وأتمنى ألا يُصاب اللاعبين لذا على الزمالك الاستعداد للبطولة الأفريقية لأن الجاهزية الفنية هي من ستُشكل الفارق بين الأربعة فرق التي تأهلت لدور نصف النهائي".

وتابع: "أول أسبوع سيكون تهيئة اللاعبين ثم سيتم تقسيمهم لمجموعات ثم تبدأ الشغل البدني فستكون مضغوطاً ولن تكون فترة الإعداد كافية لذا لابد أن يتعامل الزمالك مع الدوري كمباريات تجريبية للبطولة الأفريقية".