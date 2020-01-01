أخبار الزمالك اليوم | مفاوضات رمضان صبحي .. واستمرار غياب أوباما

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 13 أغسطس 2020 ..

المزيد من الفرق

تقارير .. الزمالك يدخل في صفقة رمضان صبحي

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل خاصة بصفقة رمضان صبحي نجم الأهلي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الزمالك دخل طرفًا في مفاوضات ضم رمضان صبحي خلال الساعات الأخيرة، ومنافسة بيراميدز عن طريق بعض وكلاء اللاعبين.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل رمضان صبحي وانتهاء علاقته بالأحمر وخروجه من حساباته بعد إعلان اللاعب رغبته في اللعب لبيراميدز.

أوباما يواصل الغياب عن الزمالك أمام مصر للمقاصة

يغيب يوسف إبراهيم أوباما عن صفوف الزمالك في مواجهة مصر للمقاصة المقرر لها السبت المقبل.

ويواجه الزمالك نظيره مصر للمقاصة، ضمن الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، من أجل العودة للانتصارات مرة أخرى.

ويغيب أوباما عن الزمالك بسبب الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن الأبيض منذ عودة النشاط الرياضي.

اتحاد الكرة يخاطب 11 اتحادًا أوروبيًا من أجل لقاء القمة

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، عن مخاطبة اتحاد الكرة المصري لبعض الاتحادات الأوروبية من أجل استقدام الحكام الأجانب للقاء القمة.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 22 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته التقارير أن الاتحاد خاطب 11 اتحادًا أوروبيًا، من أجل استقدام طاقم تحكيم، وتجنبوا مخاطبة سويسرا وفرنسا لأنهم جنسيتي مدرب الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بعد تعادل الزمالك مع نادي الاتحاد بهدفٍ لمثله في ثاني مباراة رسمية للفريق بعد العودة من توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، يلتقي الفارس الأبيض في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري نادي مصر المقاصة على أرضه في استاد القاهرة الدولي.(طالع التفاصيل)

كارتيرون يرفض وضع مصطفى محمد على مقاعد البدلاء

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مقترح إحالة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لمقاعد البدلاء خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تراجع مستواه منذ عودة الدوري المصري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كارتيرون رفض تجميد مصطفى محمد، رغم تراجع مستواه، خاصة وأنه أحد نجوم الفريق، بالإضافة إلى تألقه بشكل كبير قبل فترة التوقف، حيث يحتاج للوقت فقط من أجل العودة للتألق مجددًا.

كارتيرون يرغب في إشراك بن شرقي وأوناجم أمام المقاصة 60 دقيقة

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، إشراك الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم خلال مباراة مصر المقاصة المقبلة بالدوري المصري الممتاز، في 60 دقيقة فقط.

جاء ذلك في ظل رغبة كارتيرون في تجهيز الثنائي تدريجيًا من خلال مباريات الدوري، استعدادًا لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

كارتيرون يجتمع بأوباما ومسحة قبل لقاء مصر المقاصة

حرص الفرنسي كارتيرون، على عقد جلسة مع يوسف إبراهيم أوبام، صانع ألعاب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك، إلى أن الجلسة جاءت من أجل حرص كارتيرون على الاطمئنان بحالة اللاعب، في ظل البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

أوباما يواصل برنامجه التأهيلي على هامش المران، بعدما تغيب عن مواجهتي المصري والاتحاد السكندري، بسبب الإصابة.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا، قبل مواجهة مصر المقاصة المقبلة.

مرتضى منصور: الدوري لن يكتمل

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم لن تستكمل، وسيتم اتخاذ قرارًا بإلغائها خلال الأيام المقبلة.

رئيس الزمالك قال عبر قناة ناديه: "مباريات الدوري فرصة للاستعداد لدوري أبطال إفريقيا، وليست مباريات ودية، ولا نبحث عن نتيجة، ولكن جمهور الزمالك هو من يريد الفوز دائمًا".

وتابع: "لاعبو الزمالك حصلوا على جزء من المستحقات، وقبل مباراة الأهلي القادمة سيحصلون على باقي المستحقات".