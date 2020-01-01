أخبار الزمالك | مخاطبة وزارة الرياضة لحضور الجماهير النهائي الإفريقي واستدعاء ساسي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 5 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 5 نوفمبر 2020.

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استدعاء ساسي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس اليوم الخميس، القائمة المستدعاة لمواجهتي تنزانيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وشهدت القائمة استدعاء فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، رفقة مواطنه من الأهلي علي معلول.

الزمالك يطلب حضور الجماهير لنهائي إفريقيا

أكد أحمد جلال إبراهيم؛ نائب رئيس مجلي إدارة نادي الزمالك، أن ناديه خاطب وزارة الرياضة من أجل السماح للجماهير بحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جلال، خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت": "تواصلنا مع وزير الرياضة، نتمنى أن يحضر الجمهور النهائي، حتى لو بعدد قليل وسط اتباع للإجراءات الاحترازية".

أمير مرتضى: مواجهة الأهلي بالنهائي دافع لنا للتتويج بدوري الأبطال

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن فريقه لعب في أجواء بعيدة عن كرة القدم، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، معلقًا على مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ( طالع التفاصيل )

أشهر 10 مباريات قمة بين الأهلي والزمالك في التاريخ

مواجهة من العيار الثقيل، ستجمع الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في التاريخ، والتي من المتوقع أن تكون على صفيح ساخن خاصة، وسنستعرض معاً أبرز مباريات القمة بين الفريقين. ( طالع التفاصيل )

ديربي القاهرة - تعرف على أبرز هدافي قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

لقاء حاسم.. بطولة خاصة.. ديربي.. ألقاب كثيرة تطلق على مواجهة الأهلي والزمالك العملاقان المصريان وقطبي الكرة بأراضي الفراعنة. وستظل الأقوى في تاريخ الكرة المصرية والعربية حاليًا. تاريخ طويل من لقاءات القمة وهدافين عدة كتبوا اسمائهم بحروف من ذهب، ونرصد لكم خلال التقرير التالي قائمة هدافي مباريات القمة بالدوري المصري. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2020

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2020 بعد انتهاء الدور نصف النهائي. ( طالع التفاصيل )