أخبار الزمالك اليوم | مرتضى يحضر التدريبات وغياب شيكابالا عن لقاء الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 10 أكتوبر 2020 ..

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تقارير: فيفا يغرم الزمالك مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر فرض عقوبة مالية كبيرة على نادي الزمالك، قدرها مليون يورو، لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي، بسبب انتقال محمد إبراهيم.

وكان نادي الزمالك قد حصل على خدمات محمد إبراهيم، من صفوف نادي ماريتيمو، دون سداد مبلغ 350 ألف يورو لصالح النادي البرتغالي. " اقرأ التفاصيل "

مرتضى منصور يحضر تدريبات الزمالك

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حضور تدريبات الفريق، قبل مواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء الأحد، بالدوري المصري الممتاز.

وأشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أن مرتضى قام بمساندة اللاعبين في المران، حيث حرص اللاعبون على استقباله بالحب والترحاب وأكدوا له جميعًا أنهم يقفون معه، والجميع على قلب رجل واحد ضد المؤامرات التي تحاك ضده.

شيكابالا يغيب عن مواجهة الرجاء المغربي

أكدت تقارير صحفية، على أن محمود عبد الرزاق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، الن يستطيع اللحاق بمواجهة الرجاء المغربي، في ذهاب دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيز حازم إمام للحاق بمواجهة الرجاء، كما سيتم تحديد موقف محمد عبد الغني يوم الأحد.

محمد حليم: طالبنا بتكافؤ الفرص ومواجهة الزمالك صعبة

أكد محمد حليم، المدير الفني لفريق نادي حرس الحدود، على أن الطموح هو من سيحسم مواجهة فريقه أمام الزمالك، مشيرًأ لصعوبة المهمة، خاصة وأن الفريق الأبيض ينافس على وصافة الدوري.

وأشار حليم خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه تولى المسؤولية خلفًا لطارق العشري، الذي رحل لتدريب المصري، مشيرًا إلى أنه واجه سوؤ توفيق في النتائج، مطالبًا بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، بإقامة آخر 3 مباريات حاسمة في نفس التوفيق.